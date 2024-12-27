紐時：北卡州長庫伯元旦將屆滿卸任 民主黨寄望2028

北卡羅來納州州長庫伯(Roy Cooper)2025年元旦將屆滿卸任。美聯社

北卡羅來納州 州長庫伯(Roy Cooper)2025年元旦將屆滿卸任，紐約時報27日報導，某些民主黨 同僚希望庫伯接下來能參選聯邦參議員，甚至代表民主黨角逐2028年總統選舉，庫伯對於未來動向則未透露口風。

67歲的庫伯州長2017年擔任北卡州州長迄今，兩屆任期屆滿，1月1日即將卸任。庫伯上台初期推翻禁止針對跨性別族群訂定的廁所禁令，任期尾聲則在共和黨 居多數的北卡州議會克服反對，讓俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)擴大服務範圍。

卸任之後有何打算，庫伯上周發表告別演說指出：「我有事情還沒完成(I'm not done)。」

對於黨內同僚希望出馬參選聯邦參議員或角逐總統，庫伯接受紐約時報訪問時表示，若說沒有再度擔任公職的打算，「連我自己都不相信」。他說，所有選項都在考量中，卸任之後將花幾個月陪伴家人，思考如何能夠推動改革，然後做出決定。

庫伯在拜登與賀錦麗參選期間都積極輔選，與賀錦麗則是各自擔任加州與北卡州的檢察長期間就認識。庫伯受訪時說，民主黨籍州長必須設法跟總統當選人川普合作，因為聯邦政府非常重要，州政府無法忽視。

在華府或其他共和黨居多數的州，民主黨如何推動施政目標？庫伯表示，建立合作聯盟是長久之計，尤其要爭取共和黨議員選區選民的支持。

他說，以北卡州為例，成功說服小型企業業者了解擁有健全工作團隊的重要，讓偏鄉地區共和黨籍郡縣委員明白當地醫院面臨關門的危機，「我們也讓雷厲風行打擊犯罪的共和黨籍警長知道，監獄裡許多受刑人需要的是醫療，不是手銬」。

庫伯說，共和黨議員選區裡的選民普遍要求支持擴大白卡服務範圍。

被問到賀錦麗敗選主因為何，庫伯指出，賀錦麗有現任包袱負擔，許多民眾則渴望轉變。他說：「這一點很難克服，況且她的參選時間又是縮短的。」

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