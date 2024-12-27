我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

紐時：北卡州長庫伯元旦將屆滿卸任 民主黨寄望2028

記者顏伶如／即時報導
北卡羅來納州州長庫伯(Roy Cooper)2025年元旦將屆滿卸任。美聯社
北卡羅來納州州長庫伯(Roy Cooper)2025年元旦將屆滿卸任。美聯社

北卡羅來納州州長庫伯(Roy Cooper)2025年元旦將屆滿卸任，紐約時報27日報導，某些民主黨同僚希望庫伯接下來能參選聯邦參議員，甚至代表民主黨角逐2028年總統選舉，庫伯對於未來動向則未透露口風。

67歲的庫伯州長2017年擔任北卡州州長迄今，兩屆任期屆滿，1月1日即將卸任。庫伯上台初期推翻禁止針對跨性別族群訂定的廁所禁令，任期尾聲則在共和黨居多數的北卡州議會克服反對，讓俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)擴大服務範圍。

卸任之後有何打算，庫伯上周發表告別演說指出：「我有事情還沒完成(I'm not done)。」

對於黨內同僚希望出馬參選聯邦參議員或角逐總統，庫伯接受紐約時報訪問時表示，若說沒有再度擔任公職的打算，「連我自己都不相信」。他說，所有選項都在考量中，卸任之後將花幾個月陪伴家人，思考如何能夠推動改革，然後做出決定。

庫伯在拜登與賀錦麗參選期間都積極輔選，與賀錦麗則是各自擔任加州與北卡州的檢察長期間就認識。庫伯受訪時說，民主黨籍州長必須設法跟總統當選人川普合作，因為聯邦政府非常重要，州政府無法忽視。

在華府或其他共和黨居多數的州，民主黨如何推動施政目標？庫伯表示，建立合作聯盟是長久之計，尤其要爭取共和黨議員選區選民的支持。

他說，以北卡州為例，成功說服小型企業業者了解擁有健全工作團隊的重要，讓偏鄉地區共和黨籍郡縣委員明白當地醫院面臨關門的危機，「我們也讓雷厲風行打擊犯罪的共和黨籍警長知道，監獄裡許多受刑人需要的是醫療，不是手銬」。

庫伯說，共和黨議員選區裡的選民普遍要求支持擴大白卡服務範圍。

被問到賀錦麗敗選主因為何，庫伯指出，賀錦麗有現任包袱負擔，許多民眾則渴望轉變。他說：「這一點很難克服，況且她的參選時間又是縮短的。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

共和黨 北卡羅來納州 民主黨

上一則

川普：比爾蓋茲要求今晚在「宇宙中心」海湖莊園會面

下一則

拉馬斯瓦米為H-1B簽證辯護 批評美國重視平庸勝過優秀

延伸閱讀

前總統柯林頓發燒住院 副幕僚長：治療後已出院

前總統柯林頓發燒住院 副幕僚長：治療後已出院
前總統柯林頓發燒住院 發言人：目前精神不錯

前總統柯林頓發燒住院 發言人：目前精神不錯
政府陷關門危機 現任總統卻悄然無聲？拜登、賀錦麗急返華府

政府陷關門危機 現任總統卻悄然無聲？拜登、賀錦麗急返華府
美政府恐關門 拜登賀錦麗假期喊卡急返華府引熱議

美政府恐關門 拜登賀錦麗假期喊卡急返華府引熱議

熱門新聞

有人擔心馬斯克(右)的影響力愈來愈大，川普則說「他不會是總統」。(路透)

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

2024-12-22 23:20
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨。（美聯社）

CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品

2024-12-23 09:05
路易斯安納購地的版圖。(取自Wikimedia Commons)

CNN：川普擴張美國版圖計畫直逼「路易斯安納購地」

2024-12-24 11:10
美國航空公司(American Airlines)24日早晨宣布，由於出現技術問題(technical issue)，全國航班暫時停飛。(美聯社資料照)

美國航空因技術問題宣布全美航班停飛

2024-12-24 08:22
美國商務部長雷蒙多11月20日出席在舊金山舉行的人工智慧安全研究所國際網絡會議。(美聯社)

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

2024-12-22 03:00
總統當選人川普還沒有就任，第一仗出手干預聯邦開支法案，就嘗到華府的現實。(美聯社)

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

2024-12-22 09:24

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥