我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

政府臨時開支法案通過 但IRS預算少200億

記者顏伶如／即時報導
國會上周通過臨時支出法案，聯邦政府避過關門危機，不過國稅局(IRS)卻減少200億預算。(美聯社)
國會上周通過臨時支出法案，聯邦政府避過關門危機，不過國稅局(IRS)卻減少200億預算。(美聯社)

國會上周通過臨時支出法案，聯邦政府避過關門危機，不過國稅局(IRS)卻減少200億預算。華盛頓郵報26日報導，這筆經費是拜登政府原本打算用來改進國稅局設備、擴大稽查富人逃漏稅的款項。

拜登總統與民主黨國會議員在2022年「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)裡為國稅局提供800億預算，但後來在2023年預算協議裡被共和黨砍掉200億元。共和黨國會議員也說，還會進一步刪減國稅局經費。

華盛頓郵報分析，上周通過的臨時開支法案(stopgap funding bill)屬於「持續撥款決議案」(continuing resolution，CR)，上一個會計年度的所有既定規則全數保留，除非條文有特別規範；臨時開支法案讓聯邦政府到明年3月都有預算可用，但國稅局預算遭刪200億的部分並無特別說明，因此持續有效。

保守派倡議組織「美國人支持稅務改革」( Americans for Tax Reform)稅務政策主任帕里茲( Michael Palicz)說，「降低通膨法案」為國稅局增加查稅經費，顯然是納稅人為民主黨開銷埋單，「共和黨之前就刪掉其中許多預算，接下來還有機會繼續刪」。

拜登政府官員則說，國稅局預算遭刪將讓美國國債在未來十年增加1400億，因為國稅局缺乏向富豪、大型企業追查逃漏稅的能力。官員指出，國稅局預算減少，等於每年對大型企業的查稅平均減少400件，對富豪查稅每年平均減少1200件。

財政部副部長艾迪耶摩(Wally Adeyemo)上個月表示，經費進一步被砍的結果，將讓國稅局被迫縮減對納稅人提供的客戶服務；資源不足的情況下，在2026年之前，國稅局服務專線電話每10通大約只有2通能獲得接聽，民眾撥打國稅局服務專線的等候時間平均將增加28分鐘。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

國稅局 預算 拜登

上一則

「邊境沙皇」霍曼：將恢復家庭式拘留中心

下一則

川普將上任 20多萬中國留學生最怕這件事…中領館也發聲

延伸閱讀

白頭鷹正式成為美國國鳥 立國248年首入法典

白頭鷹正式成為美國國鳥 立國248年首入法典
川普忙碌聖誕節 任命駐巴拿馬大使、點名加總理人選…發言又惹議

川普忙碌聖誕節 任命駐巴拿馬大使、點名加總理人選…發言又惹議
缺錢的MTA 向百姓搶錢

缺錢的MTA 向百姓搶錢
川普聖誕節很忙 又提巴拿馬運河、買格陵蘭、嘲杜魯多「州長」

川普聖誕節很忙 又提巴拿馬運河、買格陵蘭、嘲杜魯多「州長」

熱門新聞

有人擔心馬斯克(右)的影響力愈來愈大，川普則說「他不會是總統」。(路透)

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

2024-12-22 23:20
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨。（美聯社）

CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品

2024-12-23 09:05
路易斯安納購地的版圖。(取自Wikimedia Commons)

CNN：川普擴張美國版圖計畫直逼「路易斯安納購地」

2024-12-24 11:10
美國航空公司(American Airlines)24日早晨宣布，由於出現技術問題(technical issue)，全國航班暫時停飛。(美聯社資料照)

美國航空因技術問題宣布全美航班停飛

2024-12-24 08:22
美國商務部長雷蒙多11月20日出席在舊金山舉行的人工智慧安全研究所國際網絡會議。(美聯社)

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

2024-12-22 03:00
總統當選人川普還沒有就任，第一仗出手干預聯邦開支法案，就嘗到華府的現實。(美聯社)

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

2024-12-22 09:24

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥