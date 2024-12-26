政府臨時開支法案通過 但IRS預算少200億

國會上周通過臨時支出法案，聯邦政府避過關門危機，不過國稅局(IRS)卻減少200億預算。(美聯社)

國會上周通過臨時支出法案，聯邦政府避過關門危機，不過國稅局 (IRS)卻減少200億預算 。華盛頓郵報26日報導，這筆經費是拜登 政府原本打算用來改進國稅局設備、擴大稽查富人逃漏稅的款項。

拜登總統與民主黨國會議員在2022年「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)裡為國稅局提供800億預算，但後來在2023年預算協議裡被共和黨砍掉200億元。共和黨國會議員也說，還會進一步刪減國稅局經費。

華盛頓郵報分析，上周通過的臨時開支法案(stopgap funding bill)屬於「持續撥款決議案」(continuing resolution，CR)，上一個會計年度的所有既定規則全數保留，除非條文有特別規範；臨時開支法案讓聯邦政府到明年3月都有預算可用，但國稅局預算遭刪200億的部分並無特別說明，因此持續有效。

保守派倡議組織「美國人支持稅務改革」( Americans for Tax Reform)稅務政策主任帕里茲( Michael Palicz)說，「降低通膨法案」為國稅局增加查稅經費，顯然是納稅人為民主黨開銷埋單，「共和黨之前就刪掉其中許多預算，接下來還有機會繼續刪」。

拜登政府官員則說，國稅局預算遭刪將讓美國國債在未來十年增加1400億，因為國稅局缺乏向富豪、大型企業追查逃漏稅的能力。官員指出，國稅局預算減少，等於每年對大型企業的查稅平均減少400件，對富豪查稅每年平均減少1200件。

財政部副部長艾迪耶摩(Wally Adeyemo)上個月表示，經費進一步被砍的結果，將讓國稅局被迫縮減對納稅人提供的客戶服務；資源不足的情況下，在2026年之前，國稅局服務專線電話每10通大約只有2通能獲得接聽，民眾撥打國稅局服務專線的等候時間平均將增加28分鐘。

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