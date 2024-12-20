共和黨國會議員呼籲川普到華府協商預算法案

共和黨籍南達科他州聯邦眾議員強森(Dusty Johnson)。路透

預算法案陷入僵局，聯邦政府某些機關21日恐將關門，共和黨籍南達科他州聯邦眾議員強森(Dusty Johnson)接受有線電視新聞網(CNN)專訪時，呼籲總統當選人川普 應該親抵華府 協助預算法案協商。

強森說，如果川普能到華府「將會很棒」。他表示，川普顯然對於包裹法案當中應該納入哪些條款，抱持非常堅決的態度。

強森表示，川普經常是一股大破大立的力量，「這是件好事」。他表示，如果川普能在華府，應該有辦法很快促成非常好的包裹法案。

國家廣播公司(NBC)20日報導，強森希望川普親赴華府主持協商的論述，獲得共和黨北達科他州聯邦參議員克雷默(Kevin Cramer)響應。克雷默19日便提出呼籲，希望川普到華府協助政府開支法案協商。

聯邦政府關門進入倒數，但共和黨佛羅里達州聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)20日對媒體表示，共和黨不打算為了避免政府關門而跟民主黨 協商。她說：「我們不會跟民主黨談判，我們不會交涉。我不相信政府將會關門。」

魯納對媒體預告說，很快就會看到類似19日獲得川普背書版本的臨時開支法案。

不過，強森卻對媒體表示：「如果有人說已經達成協議，就是把話說得太快了。」

參議院撥款委員會(Senate Appropriations Committee)主席、民主黨華盛頓州聯邦參議員莫瑞(Patty Murray)20日早晨發表聲明指出，已經做好準備在華府過聖誕節，因為民主黨絕對不允許任憑科技富豪馬斯克(Elon Musk)領導政府。