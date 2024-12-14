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川普點名「真實社群」主管、前眾議員 出任總統情報委員會主席

CNN：川普讓台灣猜不透 台灣自救要靠對美宣傳和提高軍費

編譯盧思綸／即時報導
2018年，時任美國眾議院外交委員會主席羅伊斯與時任立法院長蘇嘉全會晤，可見台美兩國國旗。(路透)
2018年，時任美國眾議院外交委員會主席羅伊斯與時任立法院長蘇嘉全會晤，可見台美兩國國旗。(路透)

有線電視新聞網（CNN）報導，美國候任總統川普在第二任競選開始對台灣的善意支持有所轉變，從要求支付更多「保護費」到聲稱台灣「偷走」美國晶片業等，令台灣猜不透；正因如此，台灣在面對川普的歷史性政治付出必須加強宣傳教育，說明台灣對美國的重要價值。

報導引述台灣國家安全會議前諮詢委員陳明祺的話說，他認為多數人都很焦慮，「由於川普的不可預測，我們不清楚台灣在他的第二任內會更安全還是更危險」。

許多觀察家提出，可以肯定的是，台灣將不得不付出更多國防費用，並加強與川普政府的接觸，以鞏固台美關係。隨著北京加大對台灣的軍事恐嚇，幾乎每天派遣戰機軍艦靠近台灣，還有展開大規模演習，台美關係的風險將比以往任何時候還要高。

報導指出，可以肯定的是，比起拜登，川普對台灣的支持程度較低。

曾在川普與拜登政府任職的前白宮國安會亞洲事務副資深主任簡以榮表示，「美國和台灣的國家安全利益有很大重疊，但美國對台灣的幫助不可能超過台灣對自己的幫助，這是底線」。目前美國已經是台灣最大的軍火供應商。

除此之外，川普多次指責台灣「竊取」美國晶片業，建議對台灣關鍵晶片出口課徵關稅；這也讓許多人感到不安，認為台灣需要更快將關鍵供應鏈轉移到美國。

此舉可能會影響台灣的經濟安全，摧毀所謂保護台灣免於北京入侵的「矽盾」（silicon shield）。

中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈告訴CNN，雖然對台灣晶片出口徵收關稅的影響可能不大，但可能的政策轉變卻可能對該產業造成重創。

她表示：「如果川普對晶片供應鏈採取行動，包括更嚴格的出口管制，那可能會對台灣產生很大影響」。她指的是針對台灣晶片供應商可銷往的國家或公司的限制。

本月初，路透報導稱，美國已命令台積電（TSMC）停止向中國客戶運送先進晶片。台積電生產全球90%最先進的晶片。台積電聲明不會針對「市場傳言」置評；美國商務部拒絕發表評論。

分析人士表示，隨著川普即將開始第二任期，增加宣傳與教育工作將是台灣晶片業降低風險的關鍵。

一名曾在川普第一任內擔任商務部資深官員的人士告訴CNN：「台灣半導體產業需要反思，更清楚向美國人解釋，為什麼台灣是值得信賴的夥伴、為什麼台灣技術優於中國，以及為什麼美國可以依賴台灣」。

川普 晶片 台積電

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