獲選風雲人物 川普受訪批烏克蘭用美援飛彈攻俄

「時代雜誌」今天刊出美國總統當選人川普 獲選2024年度風雲人物的受訪內容，他批評烏克蘭用美援飛彈深入打擊俄羅斯本土，這番說法暗示川普可能改變美國對烏政策。

路透報導，川普（Donald Trump）表示：「現在發生的事情很瘋狂。荒唐。我極力反對把飛彈射入俄國境內數百英里處。我們為什麼這麼做？我們只是在惡化這場戰爭，讓它變得更糟。本來就不該允許這麼做。」

另一方面，當被問及在他下一任期與伊朗發生戰爭的可能性時，川普則回答「什麼事都有可能發生，情況非常不穩定」，但接著又說他認為當前最危險的事就是烏克蘭將飛彈射入俄國。

川普也告訴「時代雜誌」（TIME），他將在法律允許的最大範圍內運用美軍支持他的大規模非法移民 驅逐行動。

被問及美國法律一般而言禁止軍隊被用於國內執法時，川普稱非法移民形同入侵，必須加以阻止。他說，「我認為這是對我國的入侵」，「我們將派出國民兵，並將依據我國法律，在我被允許的範圍內盡其所能」。

川普受訪時還說，他將與衛生及公共服務部（DHHS）部長人選小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）就結束兒童預防接種計畫進行「重要討論」，有可能取消部分疫苗 。

被問及新政府有無可能取消某些疫苗時，川普回答：「如果我認為危險，如果我認為它們沒益處，那就有可能，但我認為最終不會引起非常大的爭議。」