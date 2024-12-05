赫塞斯被爆料在退伍軍人組織言行不當 還領6位數資遣費

國防部長被提名人赫塞斯。(歐新社)

哥倫比亞廣播公司(CBS)4日報導，國防部 長被提名人赫塞斯(Pete Hegseth)被非營利倡議組織「關心美國退伍軍人」(Concerned Veterans for America，CVA)兩名消息人士爆料說，赫塞斯擔任執行長期間涉嫌不當管理資金、數度爛醉如泥、出現性不當行為，卸任時拿到六位數資遣費並簽訂保密協議(non-disclosure agreement，NDA)。

消息人士說，赫塞斯對外交政策的看法也引起「關心美國退伍軍人」領導幹部反對。赫塞斯2016年1月同意領取資遣費並卸下執行長頭銜。

根據哥倫比亞廣播公司取得赫塞斯報稅 紀錄，他在2016年10月至2017年9月之間，得到收入17萬2000多元。根據報稅紀錄，赫塞斯對於2016年至2017年間的工作，填寫職稱為「關心美國退伍軍人」前任執行長，每周工作時數50小時。但赫塞斯個人網站的自我介紹裡，2016年經歷僅寫福斯新聞網(Fox News)評論員兼節目主持人，並未提及「關心美國退伍軍人」。

赫塞斯離開「關心美國退伍軍人」時對軍事新聞網站「軍事時報」(Military Times)發表聲明表示，卸任是為了能專心準備出書、參與其他倡議工作。

赫塞斯律師帕拉托爾(Timothy Parlatore)4日晚間受訪時說，「關心美國退伍軍人」付款給赫塞斯是「標準資遣配套方案」(standard severance package)。帕拉托爾表示，「關心美國退伍軍人」規定所有離開組織的前任員工都要簽署保密協議，「這是適用於所有員工的標準程序」，並不是特別針對赫塞斯。

對於國防部長人事案可能生變，赫塞斯4日在國會山莊爭取共和黨參議員支持。他對哥倫比亞廣播公司說，不會主動退出提名。

赫塞斯說，4日早晨已跟川普 通話，川普在電話裡鼓勵他繼續努力。

加入「關心美國退伍軍人」之前，赫塞斯2007年至2010年間掌理政治倡議組織「自由退伍軍人」(Vets for Freedom，VFF)。

根據報導，赫塞斯在「自由退伍軍人」同樣被指控財務管理不當。2008年，「自由退伍軍人」募款所得870萬元，開銷卻有910萬元。

紐約客雜誌(New Yorker)報導指出，捐款人憂心贊助款項遭到浪費，提議「自由退伍軍人」與「軍人家庭團結」(Military Families United)組織合併，並由「軍人家庭團結」處理財務事宜。

到了2010年，「自由退伍軍人」收入降到26萬8000元，2011年收入更只剩下2萬2000元。赫塞斯2012年離開「自由退伍軍人」，跳槽到「關心美國退伍軍人」。