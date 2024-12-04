湯普森無保鑣遭射殺 大企業擬配高管保安

聯合健保公司執行長湯普森4日在紐約曼哈頓市中心街頭遭射殺，現場貼出懸賞嫌犯海報。(歐新社)

聯合健保 (UnitedHealthcare)公司執行長湯普森(Brian Thompson)4日晨在紐約曼哈頓 市中心街頭遭射殺，他未聘請私人保鑣；凶案發生後，提供保全服務給企業執行長的機構，立即接獲大量電話，詢問他們的服務，未來各大企業可能加強給高層的安全保護。

Axios網站報導，大公司高層聘請人身保全員並非很不尋常，但湯普森相對而言不算知名人物，沒請保安。

MPS Security & Protection公司執行長朱利安(Michael Julian)表示，湯普森這樣的人居然沒請保鑣，讓他震驚；湯普森的妻子表示，亡夫生前接獲威脅，但不曉得是否與這次槍擊案有關；彭博新聞社(Bloomberg)報導，聯合健保的高層都沒有公司提供人身保全或保護的福利。

2021年到2023年間，名列史坦普500指數(S&P 500)的上市公司裡，近28%都有申報開銷，提供維安給至少一名高管。

其他專家表示，湯普森沒有私人保全員沒那麼令人驚訝，畢竟不是所有公司都願出錢保護高層，尤其是並非很多人都認得出來的出名人物。

知名億萬富豪級執行長如查克伯格、馬斯克，有的自己出錢，有的由公司付款數百萬元，來取得人身保全服務。

民營的Allied Universal公司強化保護部總裁庫切拉(Glen Kucera)表示，很多公司高層整天走在曼哈頓區，沒人保護。發生湯普森被槍殺這樣的事件，一般他就會接獲潮水般的維安要求，現在才剛開始；但是如果一年過去沒發生事故，各公司一般就會取消人身保全服務。

人身保全可以由武裝隨扈每天24小時提供保護，還可以擴大保護給要人的家庭成員，也可以是特定的任務，伴隨公司執行長前往較危險地點，或參加高規格活動。只是有時還是不管用，例如微軟的比爾‧蓋茲1998年雖有保安人員陪護，還是遭人以派餅砸中臉部。

BlackCloak保全公司執行長皮爾森(Chris Pierson)表示，旅遊、運輸及零售業等直接面對消費者的公司，其企業執行長遇到威脅格外常見。這些行業裡，人際牽連很深，懷恨也深，醫療健保業當然列居其中，近些年該產業愈來愈受暴力事件所困擾，但一般是發生在醫院或其他醫療場合。