WSJ：墨西哥對比亞迪計畫感到猶豫 怕惹怒川普

中國電動車品牌比亞迪(BYD)在墨西哥建廠計畫已經進入拍板階段，但墨西哥官員出現猶豫，害怕比亞迪前來建廠可能惹怒川普。圖為比亞迪今年5月在墨西哥舉辦的新車展示會。(新華社)

華爾街日報(WSJ)26日報導，總統當選人川普 在2024年大選勝出之後，墨西哥 官員對於中國電動車品牌比亞迪 (BYD)建廠計畫出現猶豫，害怕比亞迪前來建廠可能惹怒川普。報導指出，比亞迪建廠計畫已經進入拍板階段，計畫落實後將考驗川普貿易政策，同時考驗墨西哥政府有多大能耐可以違逆川普。

比亞迪主管說，估計將與墨西哥州政府官員達成協議，在墨西哥中部或北部汽車製造重鎮建廠。

川普25日宣布上任後將對所有中國進口商品加徵10%關稅，墨西哥、加拿大進口所有商品加徵25%關稅。華爾街日報分析，川普的最新宣布讓比亞迪建廠計畫面臨難題，墨西哥官員擔心比亞迪建廠將對川普及川普身邊的貿易鷹派人士釋放錯誤訊息，以為墨西哥要當協助中國商品銷入美國的後門。

川普做出關稅宣布時，同時提到將注意墨西哥對於移民、芬太尼(fentanyl)走私的處理。

華爾街日報分析，墨西哥表示無意做為中國製造商品的銷售管道，對於打擊非法移民進入美國已推出多項措施，但「美國-墨西哥-加拿大協定」(US-Mexico-Canada Agreement，USMCA)明年對於是否續延展開討論時，墨西哥必須有辦法說服川普政府及加拿大。

曾領導墨西哥汽車產業協會的索里士(Eduardo Solis)說：「來自中國的投資目前都要經過極為審慎的分析。」他說：「墨西哥拿出名片的自我定位必須是：值得信賴的北美夥伴。」

報導指出，比亞迪一直希望打進美國市場，如同先前亞洲汽車品牌豐田(Toyota)、現代(Hyundai)一樣，但到目前為止卻處處碰壁。拜登政府今年對中國製造電動車開徵100%關稅，如果要像日本或南韓汽車品牌一樣在美國興建汽車製造廠，受到當今美國社會反中氛圍影響，勢必遭遇大量阻礙。

消息人士說，比亞迪對於墨西哥建廠的計畫是，初期服務墨西哥與其他拉丁美洲國家客戶，等到政治風向轉變並同意開放電動車進口。