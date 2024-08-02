美俄罕見大換俘 北京籲雙方溝通：有利於世界和平

大陸外交部發言人林劍2日對美俄換俘表示，雙方都是聯合國安理會常任理事國，希望美俄通過溝通對話解決雙邊關係中的問題，「這有利於國際和地區的和平與穩定」。圖為稍早林劍主持記者會。（路透）

美國等西方國家與俄羅斯罕見進行大規模換俘行動，中國外交部對此表示，希望美俄通過溝通對話解決雙邊關係中的問題，「這有利於國際和地區的和平與穩定」。

據澎湃新聞消息，中國外交部2日記者會上，法新社記者提問，俄羅斯與多個西方國家交換了26名囚犯，包括美國《華爾街日報》記者，對此中國外交部發言人林劍表示，「我們注意到有關的報導，美國和俄羅斯都是聯合國安理會常任理事國和有影響力的大國。我們希望美俄通過溝通對話解決雙邊關係中的問題，這有利於國際和地區的和平與穩定」。

北約多國與俄羅斯1日在土耳其安卡拉進行換俘，是近年最大的換俘行動，涉及美國、俄羅斯、德國、波蘭、斯洛維尼亞、挪威、白俄羅斯 等7國。俄羅斯衛星通訊社援引「俄羅斯有關部門的一位可靠的消息人士」表示，俄羅斯對此次換囚行動「非常滿意」。

此外，就日前美國內政部發布「聯邦印第安人寄宿學校真相倡議」專案調查報告第二卷，顯示歷史上曾有近千名原住民 兒童在美國政府運營或支持的寄宿學校就讀期間死亡，原住民兒童在寄宿學校遭受了身體虐待，被強制改變信仰，因說母語而受到懲罰。

就此，林劍2日表示中國注意到了有關報告，「美國的立國史就是印第安人的血淚史，原住民問題是美國的原罪，印第安寄宿學校是最大的罪證」。他強調，歷史上，美國對印第安原住民進行了系統性文化滅絕、精神滅絕、種族滅絕。時至今日，他們仍是「看不見的群體」和「正在消失的種族」。

他批評，「令人遺憾的是，美國不僅長期迴避並試圖隱瞞這段黑歷史，還打著人權的幌子散播別國強迫勞動、強制同化的虛假資訊，對加薩 前所未有的人道危機漠不關心，利用美軍治外法權的庇護，恣意妄為，在別國犯下了濫殺、虐囚等滔天的罪行」。

林劍強調，印第安人的歷史不公必須得到正視。美國在世界範圍的人權劣行必須得到糾正。「美方應以史為鑒，反躬自省，好好的治一治自己的人權病和四處干涉別國內政的多動症」。