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冷漠選民投票動向 牽動今年大選勝敗

記者顏伶如／即時報導
川普憑藉冷漠選民支持而保持領先，讓選舉結果因此更為變化多端；拜登能否把心灰意冷的選民喚回，首先必須找出選民為何離開的原因。(美聯社)
川普憑藉冷漠選民支持而保持領先，讓選舉結果因此更為變化多端；拜登能否把心灰意冷的選民喚回，首先必須找出選民為何離開的原因。(美聯社)

多項民調顯示前總統川普連續8個月支持度維持領先，但紐約時報24日報導分析，其中一項警訊透露川普優勢其實可能不如外界想像般鞏固，民調勝出主要來自於不關心政治、沒有習慣收看傳統媒體而且沒有固定投票的冷漠選民(disengaged voters)；如今拜登總統競選團隊面臨的考驗在於，找出為何遭到這群選民唾棄的原因，設法拉回票源。

報導指出，紐約時報與謝納學院(Siena College)聯合民調出現過去8年調查不曾發生的狀況，整體民調結果以及選舉期間的議題話語權，如今都由冷漠選民主導。

紐約時報與謝納學院針對2020年曾經投票選民進行的最近3次全國聯合民調顯示拜登支持度領先，不過拜登在登記選民(registered voters)之間的支持度則落後；川普過去幾年來支持度增加，幾乎都來自對政治較為冷感的選民給予支持。

值得注意的是，對政治冷漠、投票率低的選民通常來自民主黨稱霸選區，許多冷漠選民雖然較傾向民主黨，在聯邦參議員選舉中依舊投票給民主黨候選人，不願繼續支持拜登的數量卻頗為可觀。民調顯示，2022年期中選舉沒有參加投票的選民當中，拜登在傾向民主黨的選民當中只拿到75%支持度。

報導指出，川普在低投票率、政治冷漠選民之間擁有高度支持，足以解釋這場大選的奇特之處。這是為何川普民調維持領先，但民主黨卻能在幾場投票率不高的特別選舉獲勝的原因。這個現象也能解釋為何川普在年輕選民、非白人選民之間支持度增加，因為增加幅度幾乎全面來自期中選舉並未投票的民眾。

川普憑藉冷漠選民支持而保持領先，讓選舉結果因此更為變化多端。未來6個月裡，傳統以來支持民主黨的冷漠選民可能回歸過去的投票傾向，許多冷漠選民則可能不出門投票，使得拜登因此獲利。

報導分析，拜登能否把心灰意冷的選民喚回，首先必須找出選民為何離開的原因，競選團隊能否接觸到這些選民則是勝敗關鍵。

投票 拜登 民調

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