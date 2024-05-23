美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

中共解放軍宣布昨起在台灣、金馬地區周邊展開「聯合利劍-2024A」演習，海巡署獲報派艦艇完成海上部署，昨午間在彭佳嶼附近接觸陸軍艦，廣播驅離畫面曝光。記者李隆揆／翻攝

解放軍在台灣周邊的軍事演習首日，尚未見射擊實彈，也沒有封鎖海域，五角大廈隔天就祭出「魯莽」（reckless），替北京行動定調；這一個字，馬上讓兩岸局勢拉起警報。

1996年發生台海危機，柯林頓 政府以各種敦促北京克制的委婉辭彙皆無效，北京仍執意武嚇後，批評北京用語升高為「魯莽」。不久，就決定派出兩艘航空母艦戰鬥群，到台海附近。

當年柯林頓政府外交與軍事雙管齊下，決定以航母威嚇北京同時，也由國家安全會議出面，和兩岸對口溝通，最終讓北京知難而退；如今關鍵字「魯莽」再現，顯然華府 應對北京此次對台軍演不敢掉以輕心，一下子就拉高對峙層次，也顯示當前台海局勢與美中軍力，已非1996年所能比擬。

不滿華府於1995年同意時任中華民國 總統李登輝以私人身分訪問美國，加上台灣1996年將舉行首次總統直選，北京兩度舉行大規模軍事演習，包含射擊飛彈。

當年台海危機，時任白宮 國安顧問雷克（Anthony Lake），就以「魯莽」直斥中共軍事演習行動。當年美中國力與軍力懸殊，高下立見。為了讓中方有下台階，柯林頓派出雷克在白宮會晤中國大陸國務院 外事辦公室主任劉華秋，警告不得在台海生事，否則美國將依據台灣關係法，採取行動。

幾天後，副國安顧問柏格（Samuel Berger）也銜命，在紐約密會台灣國安會秘書長丁懋時，討論如何解決危機，自此開啟了美國與中華民國斷交後，兩國最高層級的官員對話，並建立兩國國安高層大約半年一會的定期機制。

丁懋時2015年接受聯合晚報專訪時說，柏格明示，為了台海和平，美國很快就將採取行動，但未言明是何種行動；後來證實，柯林頓批准派遣兩支航空母艦戰鬥群至台海，平息了台海危機。

當年「魯莽」的北京，遭華府以實力壓制，如今賴清德總統剛上任，北京馬上文攻武嚇，華府這次在解放軍還沒有將局勢升高至2022年及2023年（蔡英文總統會晤接連兩任美國聯邦眾議院議長裴洛西及麥卡錫）的緊張前，就先以「魯莽」定位北京行動，並明示美國已有軍事部署，也有信心應對危機。

時移勢易，當年美國的區域安全錦囊裡，有很多北京無法企及的對策與武器，所以直到最後出手前，才罵北京「魯莽」；如今北京已非昔日阿蒙，應對烏克蘭危機與以哈戰爭已左支右絀的美國，在北京軍演次日，就急著批評北京「魯莽」，反而有點外強中乾的突兀。

從國務院到國防部，華府對外每一句談話都字斟句酌，也暗藏警告，觀望意味不言而喻，檯面下少不了對北京和對台北的密集溝通；但華府一位知情人士也向本報記者表示，中共的大動作軍演，非拜登政府事前預測北京反應的最可能方案。

穩住台海局勢，證明拜登式外交依然奏效，是白宮現在的最重要目標。但前後28年，被華府指為「魯莽」的北京，對上一位半年後不知能否連任的美國總統，這場同樣因為企圖壓制台灣的軍演，最後將如何結束？恐怕很難是1996年那一齣劇本。