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眾院外委會主席擬訪台 中國：後果由美方負責

中央社台北23日電
聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾。歐新社
聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾。歐新社

美國之音中文網報導，聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾計劃在台灣總統就職典禮後率團訪台。中國外交部下午回應，要求美方恪守一個中國原則，停止美台官方往來，否則「後果必須完全由美方負責」。

麥考爾（Michael McCaul）16日受訪時透露，將在台灣總統賴清德與副總統蕭美琴20日就職後，率領跨黨派國會代表團訪台，「讓台灣人知道美國支持他們」。

據新京報，中國外交部發言人汪文斌23日下午主持例行記者會，有記者提問：據報導，麥考爾近日發表涉台言論，中方對此有何評論？

汪文斌回應稱，中方一貫堅決反對美台展開任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。國會議員如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。

他說，中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，不得安排國會議員訪台，停止美台官方往來，停止製造台海局勢緊張因素，以實際行動履行美方所作僅與「台灣地區」保持文化、商務和其他非官方關係及不支持「台獨」的承諾。

汪文斌還揚言，「如果美方一意孤行，由此造成的後果必須完全由美方負責」。

麥考爾去年4月初訪台期間會晤時任總統蔡英文，承諾幫助向台灣武裝部隊提供訓練、加快武器交付。中國外交部隨後宣布依「反外國制裁法」制裁麥考爾。

賴清德 蔡英文 眾議院

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