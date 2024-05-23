眾院外委會主席擬訪台 中國：後果由美方負責

聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾。歐新社

美國之音中文網報導，聯邦眾議院 外交事務委員會主席麥考爾計劃在台灣總統就職典禮後率團訪台。中國外交部下午回應，要求美方恪守一個中國原則，停止美台官方往來，否則「後果必須完全由美方負責」。

麥考爾（Michael McCaul）16日受訪時透露，將在台灣總統賴清德 與副總統蕭美琴20日就職後，率領跨黨派國會代表團訪台，「讓台灣人知道美國支持他們」。

據新京報，中國外交部發言人汪文斌23日下午主持例行記者會，有記者提問：據報導，麥考爾近日發表涉台言論，中方對此有何評論？

汪文斌回應稱，中方一貫堅決反對美台展開任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。國會議員如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。

他說，中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，不得安排國會議員訪台，停止美台官方往來，停止製造台海局勢緊張因素，以實際行動履行美方所作僅與「台灣地區」保持文化、商務和其他非官方關係及不支持「台獨」的承諾。

汪文斌還揚言，「如果美方一意孤行，由此造成的後果必須完全由美方負責」。

麥考爾去年4月初訪台期間會晤時任總統蔡英文 ，承諾幫助向台灣武裝部隊提供訓練、加快武器交付。中國外交部隨後宣布依「反外國制裁法」制裁麥考爾。