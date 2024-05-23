華郵：3個關鍵州已遭起訴冒牌選舉人 仍打算重出江湖

2020年密西根州選舉人團成員投票前，在密西根州議會外的川普支持者。(美聯社)

華盛頓郵報23日報導，2020年大選過後，前總統川普 支持者在川普落敗的關鍵州自行推出的冒牌選舉人企圖為川普投下選舉人票，沒有合法資格的冒牌選舉人後來紛紛面臨刑事起訴，但今年大選仍摩拳擦掌準備重出江湖，由此可見共和黨 陣營普遍認為「替代選舉人」(alternate electors)手段並無過錯，川普這回若在關鍵州再度失敗，是否使出相同手段推翻選舉結果也引起討論。

報導指出，來自密西根州、內華達州、新墨西哥州 的共計6名行動人士已向共和黨高層表明，已經做好準備今年將再次出任替代選舉人，並沒有因為2020年選後曾遭調查而卻步。共和黨高層透露，這批冒牌選舉人覺得2020年選後的調查只是虛招，反而讓他們更加堅定要挺身支持川普。

共和黨密西根州黨部主席霍克斯特拉(Pete Hoekstra)說，替代選舉人毫無猶豫願意再次承擔任務，「他們對於有機會能夠表現感到雀躍」。

美國總統大選的選舉人(electors)是以各州國會席次數量畫分，選舉人組成的選舉人團(Electoral College)根據憲法投票每隔4年投票，決定總統大選勝負結果。通常只有勝利候選人取得的選舉人在大選過後投下選舉人票，但2020年時在拜登總統勝出的7個州裡，卻有84名選舉人逕行支持川普。其中有35名分布於4州的選舉人後來遭到刑事起訴，喬治亞州、內華達州、密西根州選舉人全數坦承犯罪，11名遭到起訴的亞利桑納州選舉人裡有9人辯稱無罪。

霍克斯特拉說，2020年自行支持川普的16名選舉人裡，有3人已經表態願意再度嘗試。16人去年都因遞交不實資料、聲稱川普在密州勝選而在去年遭到起訴。密州選舉人人選將由黨代表大會決定，霍克斯特拉表示，並不反對2020年的人馬今年再次出任選舉人。

報導指出，內華達州有6名選舉人因為2020年大選自行支持川普而遭起訴，其中麥唐諾(Michael McDonald)、羅奧(Jesse Law)本月稍早在內州黨代表大會上再次獲選為選舉人。

新墨西哥州共和黨黨部主席挑選了2020年川普選舉人魏赫-梅斯塔斯(Deborah Weh-Maestas)再次出任今年選舉人。