大法官艾里托再爆掛旗爭議 審理川普豁免案立場受質疑

紐約時報報導，大法官艾里托位於新澤西州長灘島的海灘度假小屋，去年夏天曾經掛出「向天請願旗」，此為2023年8月的Google街景截圖，紅色圈起處疑是艾里托度假小屋上的松樹旗。(擷自Google Street View)

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)維吉尼亞州亞歷山卓(Alexandria)住家前院在2021年1月國會暴動發生後倒掛國旗引發爭議，如今又傳出海灘度假小屋去年也曾掛出某些國會暴動參加者高舉、俗稱松樹旗(Pine Tree flag)的「向天請願旗」(Appeal to Heaven flag)。新聞周刊(Newsweek)分析，最高法院即將對前總統川普 聲稱擁有絕對豁免權做出裁決，艾里托審案是否公正立場，面臨質疑。

紐約時報 報導，根據數名鄰居訪談及取得多張照片，艾里托位於新澤西州長灘島(Long Beach Island)的海灘度假小屋，去年夏天曾經掛出「向天請願旗」。國會暴動當天，某些參加暴動者高舉松樹旗，表達希望擁有以基督教思想為中心的政府。

報導指出，目擊者拍到掛出松樹旗的時間為2023年7月及9月的4個不同日期，攝於2023年8月底的谷歌街景(Google Street View)影像也能看到艾里托度假小屋前有松樹旗。

艾里托並未回應紐約時報的採訪要求。最高法院也未對紐時採訪要求做出回應。

紐約時報上周報導艾里托住家前院2021年1月有倒掛國旗(upside-down flag)時，艾里托回應表示，有鄰居擺出帶有侮辱字眼的庭院標誌，因此妻子瑪莎-安‧艾里托(Martha-Ann Alito)短時間以倒掛國旗做為回應。

眾議院司法委員會民主黨籍資深成員、喬治亞州聯邦眾議員強生(Hank Johnson)以及另外44名民主黨眾院同僚21日聯名呼籲艾里托迴避與國會暴動有關的訴訟案件。某些保守派政治人物也對艾里托住家倒掛國旗事件提出批評，共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)便說，展示倒掛國旗「並非良好判斷」。

紐約時報分析，就在艾里托度假小屋掛出松樹旗的同時，最高法院受理與國會暴動有關的重要官司，訴訟爭議在於遭到聯邦起訴的參與暴動者是否適用妨礙罪名。未來幾周，大法官將對川普案件做出裁決，包括川普是否因為總統身份擁有免於遭到起訴的絕對豁免權，多位道德操守專家說，掛旗事件頗為令人憂心，因為艾里托因此被解讀為較傾向推翻大選結果的一方。

前國家安全顧問波頓 (John Bolton)22日晚間接受CNN訪問時，則對於松樹旗與國會暴動被畫上等號提出反駁。波頓表示，對於想找艾里托麻煩的自由派人士來說，掛松樹旗具有爭議，「對我來說則沒有爭議，而我是非常反對川普的」。