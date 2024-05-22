擔心還是要買…歐盟對中貿易仍現逆差 縮至2021年來最小

儘管擔心到處充斥大陸的廉價品，歐盟今年第1季對中國大陸貿易仍呈現逆差，雖下滑至近三年低點。 美聯社

儘管擔心到處充斥廉價的中國產品，歐盟 上季對中國貿易仍呈現逆差，雖然下滑至近三年來最低。

歐盟統計局（Eurostat）21日表示，歐盟今年第1季對中國貿易逆差下滑至625億歐元（678億美元），比前季下滑10%，年比則下滑18%，達到2021年第2季來最低，2022年第3季曾最高達到1,073億歐元。

歐盟對中貿易逆差近來減少，有將近一半源自機械和運輸設備（包括電動車 ）的貿易改善。歐盟進口的中國機械和運輸設備已連續下滑六個月，這段期間共減少了四分之一，歐洲這方面對中國的出口則相對穩定。

Pantheon總體經濟公司的德波諾說，中國在這個領域的對歐出口下滑，反映了疫情引發的2021年激增出現反轉，但自從1月達到近三年來低點後已出現回升。

歐盟去年從中國進口的電動車（包括外國廠商中國工廠生產的車輛），從2020年的16億美元暴增至115億美元，中國品牌的市占率同一期間增長逾四倍至8%。

在對北京當局為了搶占全球市占率而大力補貼電動車、綠能和半導體等產業的擔憂下，歐洲與中國的貿易已升高為最高政治議題。

美國財長葉倫21日呼籲歐盟跟隨美國腳步，對中國乾淨科技加徵關稅 ，並警告廉價中國產品的供過於求可能威脅全球工廠存亡。

布魯塞爾已對中國太陽能板和電動車涉嫌的不公平補貼展開調查。但歐盟執委會主席馮德萊恩也已表示，歐盟將不會對中國產品課徵與美國上周實施同樣程度的關稅，並會採取和華府的「全面性關稅」（blanket tariffs）不一樣的手段。