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台梵關係將生變？梵蒂岡：盼在中國派設常駐代表

大陸中心／即時報導
賴清德總統就職次日，梵蒂岡國務卿、樞機主教帕羅林就公開表達，梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處。（路透）
賴清德總統就職次日，梵蒂岡國務卿、樞機主教帕羅林就公開表達，梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處。（路透）

賴清德總統剛上任，台灣與歐洲唯一邦交國—梵蒂岡的關係就將生變？路透指出，梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）周二表示，梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處。路透稱，這將是梵蒂岡與中國關係的重大升級。

賴總統周二下午才在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍陪同下，接見教廷特使駐菲律賓大使布朗（Charles John Brown）總主教，感謝布朗總主教以教宗特使身分，參加他與副總統蕭美琴的就職典禮。

據中央社報導，賴總統說，這幾年來，台灣及梵蒂岡持續透過各層級的相互訪問，增進彼此的情誼。為回應教宗方濟各（Pope Francis）對於國際人道救援的呼籲，台灣近年來承擔起更多的責任，和教廷攜手投入人道慈善的工作，為國際社會做出更多貢獻。

路透稱，梵蒂岡和共產中國之間的關係歷來令人擔憂，但教宗方濟各以2018年具里程碑意義的主教任命協議為基礎，將實現兩國關係正常化作為首要任務。

帕羅林表示，「我們長期以來一直希望能夠在中國擁有穩定的存在。」他補充說，梵蒂岡可以考慮為此制定新的外交方案。

梵蒂岡去年獲准在越南派駐教宗常駐代表，越南是另一個與梵蒂岡沒有外交關係的共產國家。帕羅林建議中國特使可能會採用不同的頭銜。

「（它的）形式可以不同，我們不要只專注於一種方式」，帕羅林說，梵蒂岡對由中共控制的中國主教團的承認也在議程上，並且是「正在進行的工作」。

教廷21日還舉辦「首屆中國主教會議百年紀念研討會」，罕見地邀請多位高階中國主教與會，教宗致詞時強調，當前中國天主教已與羅馬教會「共融」，羅馬天主教到中國是傳福音不是殖民。

方濟各去年9月曾訪問蒙古國，由於天主教在蒙古國的影響力極為有限，部分分析人士當時就猜測，方濟各或許是想借出訪的機會，尋求讓蒙古國成為梵蒂岡與中國和俄羅斯溝通的「中間人」。

值得注意的是，當時在專機飛越中國領空時，方濟各曾向中國人民傳達祝福，並表達了對團結、和平的希望。

大陸外交部發言人汪文斌對此回應稱，梵方的祝福體現了友好和善意。近年來，中國和梵蒂岡保持溝通，中方願繼續與梵方相向而行，進行建設性對話，增進理解，積累互信，推進雙方關係改善進程。

大陸國台辦21日深夜則再度以發言人陳斌華名義發布新聞稿，指稱賴清德總統21日就職演說「是一篇徹頭徹尾的台獨自白」，相關談話是在販賣「兩國論」、搞「台獨正名」。陳斌華強調，「對民進黨當局勾連外部勢力進行謀獨挑釁，我們必須反制，必須懲戒」。

方濟各 教宗 越南

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