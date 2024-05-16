我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入

14歲少年吃辣玉米片身亡 驗屍報告：攝入大量辣椒素

中俄聯合聲明不再提「友好無止境」學者：俄烏戰爭影響

中央社記者張淑伶上海16日電
中俄兩國領導人舉行會談並發表了聯合聲明。(新華社)
中俄兩國領導人舉行會談並發表了聯合聲明。(新華社)

中俄兩國元首今天發表聯合聲明，與兩年前的聲明相較，已不再提「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」。上海學者沈丁立指出，中國的表述轉變，是對俄烏戰爭影響的理性評估。

在俄烏戰爭前夕，中俄兩國領導人2022年2月4日在北京舉行會談並發表了聯合聲明。當時聲明中提到，中俄新型國家間關係超越冷戰時期的軍事政治同盟關係模式；兩國「友好沒有止境，合作沒有禁區」，加強戰略協作不針對第三國，也不受第三國和國際形勢變幻影響。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天再次抵達北京展開國是訪問，與中國國家主席習近平會談後共同簽署聯合聲明，並一同會見記者。聲明中提到，當前的中俄關係超越冷戰時期的軍事政治同盟模式，具有不結盟、不對抗、不針對第三方的性質。

俄烏戰爭爆發後，中國立場備受質疑，中俄關係「無止境、無上限」的說法逐漸沈寂，中國外交部則多次強調兩國關係是「不結盟、不對抗、不針對第三方」。

在上海的國際關係學者沈丁立告訴中央社記者，所謂「沒有止境、無上限」的說法，用前中國駐歐盟大使傅聰2023年4月接受媒體採訪時的話來說，只是「修辭」。任何國家之間的合作，都有底線，即不損害自身利益。

他說，俄羅斯武力攻擊烏克蘭，掠奪對方國土，在聯合國安理會投票時，被13國譴責。在聯合國特別會議投票時，被141國譴責。中國兩次都投棄權票。「很顯然，中國對於中俄合作是有底線的」。

他表示，中國很明顯不願意被世界看作，它和俄羅斯的合作是針對烏克蘭或者任何其他國家的。前述聯合聲明表述的轉變，是中國在評估了俄烏戰爭對中國的國際地位與國家利益之影響之後，所做出的理性行為。

另有不具名國際關係學者認為，這份聯合聲明在表述上回到強調「不結盟、不對抗、不針對第三方」，體現了習近平「既要、又要」的思維：既不能丟下俄羅斯這個朋友，又希望不會太刺激西方國家，能和歐美維持經貿的關係。

俄羅斯 投票 烏克蘭

上一則

核動力航艦雷根號移防離開神奈川返美 日本民眾送別

下一則

遭暗殺未遂斯洛伐克總理能夠說話 但情況仍危急

延伸閱讀

北京學者：中國須另尋農產品來源 向俄購買更安全

北京學者：中國須另尋農產品來源 向俄購買更安全
WSJ：普亭是習近平反美戰友 但對中國是麻煩

WSJ：普亭是習近平反美戰友 但對中國是麻煩
普亭訪問北京可能「俄烏止戰」？ 時殷弘：沒有停火徵兆

普亭訪問北京可能「俄烏止戰」？ 時殷弘：沒有停火徵兆
和普亭共同記者會 習近平：期待歐洲大陸早日恢復和平

和普亭共同記者會 習近平：期待歐洲大陸早日恢復和平

熱門新聞

物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

2024-05-06 15:32
社安局公布新規，民眾更容易獲得某些福利，有些人的補助金也會增加。（美聯社）

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

2024-05-11 10:08
來自中國的陳女受訪表示，偷渡來美的過程非常辛苦又危險，費用要5萬美元。(截圖自FOX 5電視畫面)

中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險

2024-05-10 15:14
根據媒體調查，川普出售芝加哥大樓案疑似將虧損重複認列，以騙取減稅，會計師估算，如果國稅局追究，川普恐怕要補繳1億元以上的欠稅。（美聯社）

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

2024-05-12 19:56
美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

走線激增 遣返非法中國移民 美中悄悄恢復合作

2024-05-10 14:14
現年30歲的華人軟體工程師黃艾倫靠著開發多項應用程式翻身致富，他在25歲時即達到「財務獨立」的目標。(取自亞馬遜網站)

App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休

2024-05-09 02:26

超人氣

更多 >
錢要進來了…本月下旬「5生肖」財運爆表 快來看有沒有你

錢要進來了…本月下旬「5生肖」財運爆表 快來看有沒有你
盼留美國…紐大華生畢業努力求職 最看重能否擔保抽籤

盼留美國…紐大華生畢業努力求職 最看重能否擔保抽籤
台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷
女子在沃爾瑪抱怨商品幾乎全上鎖 6元紙巾也不放過

女子在沃爾瑪抱怨商品幾乎全上鎖 6元紙巾也不放過
新州五胞胎同所大學同日畢業 移民父母驕傲

新州五胞胎同所大學同日畢業 移民父母驕傲