WSJ：校園抗議與加薩衝突等混亂衝擊拜登選情

拜登總統在美國大屠殺紀念館年度紀念日儀式發表演講之際，外交政策與政治目標都面臨考驗。美聯社

華爾街日報分析，拜登 總統在美國大屠殺紀念館年度紀念日儀式發表演講之際，外交政策與政治目標都面臨考驗，以色列軍隊不顧拜登警告而進入加薩南部城市拉法(Rafah)，在開羅舉行的停火協議成敗難料，反以色列示威抗爭持續在美國數十個大學校園進行，導致警察入校逮捕、畢業典禮取消；一名支持以色列的民主黨 籍國會議員指出，很擔心共和黨 將主打「法律與秩序」(law and order)的訊息，從邊境到校園抗議等議題抨擊拜登。

報導指出，民主黨籍國會議員分析，如果共和黨此時強調「法律與秩序」理念，對於關切安全與穩定的獨立選民、中間派選民以及郊區選民都將有吸引力；以拜登的年齡因素來看，展現決心與實力極為重要，「一旦開始出現模稜兩可，就會顯得軟弱」。

拜登在這次演說中對這波校園抗議做出迄今最嚴厲的譴責，「經濟學人」(The Economist)委託民調機構YouGov於上周完成的最新調查顯示，僅28%受訪美國民眾支持校園抗爭，47%表示反對，其他受訪者則無意見，45歲以下民眾有40%支持校園抗議，民主黨員則有46%支持校園抗議，反映了民主黨與民主黨基本盤主要成員似乎立場相左。至於使用鐵腕手段對付校園抗議者，絕大多數受訪民眾則予以支持，認為各個大學回應校園抗議手段「過於嚴苛」的受訪者，在不同年齡層當中都未達25%。

報導指出，有些拜登盟友認為，這波大學校園抗議只是少數缺乏代表性的邊緣份子所為，但共和黨卻小題大作，故意渲染各種秩序失控的影像，而且多項民調顯示，選民關切的各種議題當中，以色列的排名順位只處於後段。

民主黨選舉策略分析師羅森柏格(Simon Rosenberg)便說，現代版共和黨的蜥蜴腦(lizard brain)思考模式為，只要憑藉混亂、城市暴動、抗議以及犯罪就能取得政權，然而2024年並非1968年，選民理解現實狀況與共和黨描述的可怕景象截然不同。他說，最近拜登民調表現小幅上揚，就證明了拜登處理策略奏效。