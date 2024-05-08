我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄羅斯：烏克蘭衝突兩周內可結束 前提是這個

全美最大 紐約市去年房租漲速為工資七倍

WSJ：校園抗議與加薩衝突等混亂衝擊拜登選情

記者顏伶如／即時報導
拜登總統在美國大屠殺紀念館年度紀念日儀式發表演講之際，外交政策與政治目標都面臨考驗。美聯社
拜登總統在美國大屠殺紀念館年度紀念日儀式發表演講之際，外交政策與政治目標都面臨考驗。美聯社

華爾街日報分析，拜登總統在美國大屠殺紀念館年度紀念日儀式發表演講之際，外交政策與政治目標都面臨考驗，以色列軍隊不顧拜登警告而進入加薩南部城市拉法(Rafah)，在開羅舉行的停火協議成敗難料，反以色列示威抗爭持續在美國數十個大學校園進行，導致警察入校逮捕、畢業典禮取消；一名支持以色列的民主黨籍國會議員指出，很擔心共和黨將主打「法律與秩序」(law and order)的訊息，從邊境到校園抗議等議題抨擊拜登。

報導指出，民主黨籍國會議員分析，如果共和黨此時強調「法律與秩序」理念，對於關切安全與穩定的獨立選民、中間派選民以及郊區選民都將有吸引力；以拜登的年齡因素來看，展現決心與實力極為重要，「一旦開始出現模稜兩可，就會顯得軟弱」。

拜登在這次演說中對這波校園抗議做出迄今最嚴厲的譴責，「經濟學人」(The Economist)委託民調機構YouGov於上周完成的最新調查顯示，僅28%受訪美國民眾支持校園抗爭，47%表示反對，其他受訪者則無意見，45歲以下民眾有40%支持校園抗議，民主黨員則有46%支持校園抗議，反映了民主黨與民主黨基本盤主要成員似乎立場相左。至於使用鐵腕手段對付校園抗議者，絕大多數受訪民眾則予以支持，認為各個大學回應校園抗議手段「過於嚴苛」的受訪者，在不同年齡層當中都未達25%。

報導指出，有些拜登盟友認為，這波大學校園抗議只是少數缺乏代表性的邊緣份子所為，但共和黨卻小題大作，故意渲染各種秩序失控的影像，而且多項民調顯示，選民關切的各種議題當中，以色列的排名順位只處於後段。

民主黨選舉策略分析師羅森柏格(Simon Rosenberg)便說，現代版共和黨的蜥蜴腦(lizard brain)思考模式為，只要憑藉混亂、城市暴動、抗議以及犯罪就能取得政權，然而2024年並非1968年，選民理解現實狀況與共和黨描述的可怕景象截然不同。他說，最近拜登民調表現小幅上揚，就證明了拜登處理策略奏效。

拜登 民主黨 共和黨

上一則

爭取搖擺州支持 拜登端出微軟33億美元AI投資案 跟鴻海威州廠成鄰居

延伸閱讀

爭取搖擺州支持 拜登端出微軟33億美元AI投資案 跟鴻海威州廠成鄰居

爭取搖擺州支持 拜登端出微軟33億美元AI投資案 跟鴻海威州廠成鄰居
華府大屠殺紀念館演說 拜登：反猶太仇恨 在美國沒有立足之地

華府大屠殺紀念館演說 拜登：反猶太仇恨 在美國沒有立足之地
美加大施壓華為 撤銷英特爾、高通晶片供應許可

美加大施壓華為 撤銷英特爾、高通晶片供應許可
拜登譴責反猶太主義 「美國不是無法無天的國家」

拜登譴責反猶太主義 「美國不是無法無天的國家」

熱門新聞

物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

2024-05-06 15:32
物價高漲，消費者購物都在精打細算，對品牌失去忠實，改買價格便宜的貨品，能省就省。(美聯社)

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

2024-05-06 10:54
(路透)

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

2024-05-04 10:02
（取自X平台）

布林肯北京吃餃子 用筷熟練「什麼餡兒的？」

2024-04-30 17:36
知豆汽車推出的四四方方的新迷你電動車「彩虹」，底價約等於4400美元。(取自知豆官網)

超過需求 中國為何一直生產電動車？

2024-04-29 12:39
拜登(右)總統在日本首相岸田文雄(左)訪美之際，與日相一同召開記者會，(歐新社)

CNN：拜登批日本「仇外」

2024-05-02 09:49

超人氣

更多 >
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了
紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡

紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡
律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人

律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人
挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑

挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑