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華郵：2017年減稅法案 成川普與拜登角力重點

記者顏伶如／即時報導
前總統川普任內的2017年「減稅及就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act)2025年即將屆滿失效，接下來何去何從，將由2024年大選勝出者決定。(路透)
前總統川普任內的2017年「減稅及就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act)2025年即將屆滿失效，接下來何去何從，將由2024年大選勝出者決定。(路透)

前總統川普任內的2017年「減稅及就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act)2025年即將屆滿失效，接下來何去何從將由2024年大選勝出者決定。華盛頓郵報6日分析，如果國會沒有採取行動，法案屆滿失效之後個人所得稅將大幅增加，2017年稅改法案如今已成川普與拜登總統選戰角力重點。

報導指出，拜登多次強調年收入40萬元以下民眾不會面臨加稅，但最近幾周談到減稅法案效期即將屆滿時，卻沒有再提到40萬元門檻。

拜登4月24日在建築業工會全國會議(Building Trades Union National Conference)發表談話說，減稅法案明年將到期，「我跟大家報告：如果我連任成功，它將永遠失效，再也不會復活」。

川普則對拜登提出批評說，拜登執政之下，所有人繳稅負擔都變重。日前在威斯康辛州一場造勢活動上，川普對支持群眾說，年收入7萬5000元單身納稅人在拜登認內繳稅增加近2000元，年收入16萬5000元的四口之家繳稅至少增加3000元。

無黨派國會組織「稅務聯合委員會」(Joint Committee on Taxation)報告指出，2017年減稅法案在10年期間估計減稅1.1兆，其中企業減稅有6500億，同一時間則透過旨在避免企業把獲利轉移到海外的企業稅新制，創造大約3000億元的企業稅收入；從技術層面看來，減稅法案10年間將造成1.5兆稅收虧損，一旦法案與相關規定的期限屆滿失效，10年間稅收虧損實際上將有2.2兆。

拜登競選團隊說，稅改法案讓最富有的納稅人受益最多，「稅務政策研究中心」(Tax Policy Center)估計指出，收入排行榜位居最頂端1%的納稅人，2025年裡平均可獲得減稅6萬1000元，相較之下收入排行榜底部60%的納稅人平均只能減稅500元。

報導指出，「稅務聯合委員會」與「稅務政策研究中心」研究報告結論均指出，稅改法案整體而言讓許多民眾獲得減稅，這就是為什麼川普會說法案失效將對納稅人造成傷害的原因。

不過，拜登與川普都沒有說明減稅之後的稅收空缺將如何彌補。川普先前曾說，將對貿易夥伴大幅加增關稅，尤其是中國。

拜登 川普 就業

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