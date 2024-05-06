紐時：華人買房被當國安威脅 佛州新法引發歧視疑慮

佛羅里達州新法將中國公民購買房地產視為國安威脅。圖為佛州一處待售物產。(路透)

紐約時報 6日報導，佛羅里達州新法將中國公民購買房地產 視為國安威脅，引發恐將導致歧視更加嚴重、房市冷卻的批評聲浪。

報導指出，28歲的李麗莎(Lisa Li，音譯)11年前還是大學生時從中國來美，連續幾年住宿舍及條件陽春的公寓之後，終於在邁阿密金融區治安良好地段找到能享受河景的單臥康斗公寓(condo)，完成出價便開始訂購家具，但產權公司(title company)卻在最後一刻突然提出質疑，距離公寓數哩之外的南灘(South Beach)附近有一處海岸巡防隊(US Coast Guard)小型巡邏哨所，這筆交易可能觸犯佛州 禁止中國公民購買房地產的新法，靠近軍事設施、機場或煉油廠的房地產特別敏感。

根據新法規定，李麗莎恐面臨坐牢下場，公寓賣方、房地產仲介都將承擔連帶責任，購屋計畫因此泡湯。她接受訪問時說，對於這段經驗感到非常痛心，心力交瘁。

迄今仍是租屋族的她說：「在這個國家生活及工作這麼多年，而且身為合法納稅人，我至少應該可以購買想要居住的房子。」

全美已有30多州紛紛以國家安全威脅日益嚴重、聯邦政府卻對中國共產黨影響美國拿不出對策為由，針對限制中國公民與中國企業購買房地產完成立法或正在草擬法案。今年7月將生效的佛州新法是規定最嚴格的幾州之一，幾乎全面禁止沒有綠卡的中國公民在佛州購買住宅。

共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)去年簽署新法的時間就在即將參加總統初選之前，他對選民警告說，中國對美國具有最龐大的威脅。

紐約時報報導，十多名佛州中國籍居民接受訪問時，對於追求美國夢遭到阻斷表示挫折，有華裔血統的居民則說，買房子過程受到歧視，另外也有華人說，由於不確定是否在無意之間觸法而生活在恐懼當中。

民權團體與亞裔組織表示，目前並未接獲有人因為佛州新法而遭起訴的案例。不過，某些有華裔血統的居民說，感受到一股仇視華人的氛圍逐漸增強。佛州新法目前在聯邦法院面臨訴訟挑戰。

報導指出，佛州新法對房地產業顯然造成冷卻效應，房地產正是佛州經濟重要命脈。房地產開發商在佛州的建案經常仰賴中國投資者支持，但新法卻禁止中國資金，知名房地產遊說團體已針對禁令發動遊說。

佛州新法禁止購地對象為「居住」(domicile)中國且沒有美國國籍或永久居留權者，但「居住」如何定義則充滿混淆。賣方及房地產仲介如果觸法，最高將面臨一年有期徒刑。