國家情報總監：中國提供軍民兩用物資協助俄軍取得上風

國家情報總監海恩斯。美聯社

國家情報總監海恩斯(Avril Haines)2日在參議院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)作證時說，俄羅斯 軍隊獲得中國幫助而在俄烏戰爭取得上風。她說，北京提供軍民兩用(dual-use)配件等物資，讓俄羅斯國防產業得以繼續維持實力，俄軍得以在侵略烏克蘭 的過程中獲得進展，莫斯科則透過轟炸烏克蘭重要基礎建設，對基輔施加更多壓力。

海恩斯在聽證會表示，中國雖然沒有為俄羅斯全面入侵烏克蘭提供致命武器，但提供了重要科技與工具給俄羅斯軍隊。她指出，中國提供軍民兩用配件與物資給俄羅斯國防產業，導致俄烏戰爭戰場情勢傾向對莫斯科有利，俄羅斯軍隊因為入侵烏克蘭蒙受龐大代價，但靠著中國提供物資而迅速重整旗鼓。

她說，北京的動作是中國加強擴展與俄羅斯、伊朗關係的整體策略環節之一。

國家廣播公司(NBC)報導，美國官員先前指出，中國提供軍民兩用無人機與火箭技術、衛星影像、機械工具等國防生產要件給俄羅斯。

海恩斯指出，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)評估認為，目前國內外趨勢對於俄方較為有利，烏克蘭相較之下處於劣勢，基輔承受著對於美國、歐洲軍援需求增加的政治壓力。她表示，俄烏戰爭短期之內不可能結束。

無黨籍緬因州聯邦參議員金恩(Angus King)詢問，俄羅斯對於今年11月美國大選是否出現更多介入動作，海恩斯回答，持續看到俄羅斯注意大選並且動作頻頻。

海恩斯指出，北京領導階層現正努力振興經濟，不太可能對美國做出大規模經濟報復。她說，未來幾個月裡，北京可能對於經濟報復的程度有所節制，「避免如此行動在國內付出代價」。

她指出，2023年裡，由於在中國的外國直接投資減少了77.5%，可能讓北京對於與美國關係可能變得更加緊張顯得審慎，避免做出恐讓國內經濟出現負面衝擊的經濟報復。

她說，中國國家主席習近平越來越擔憂「美國干預中國科技目標的能力」。拜登 政府以可能助長中國軍力為由，已對半導體科技出口中國做出嚴格限制。