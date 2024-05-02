CNN：拜登批日本「仇外」

拜登(右)總統在日本首相岸田文雄(左)訪美之際，與日相一同召開記者會，(歐新社)

有線電視新聞網(CNN)2日報導，拜登 總統1日在華府一場募集活動發表談話時，批評日本 「仇外」(xenophobic)。拜登說，日本以及俄羅斯、中國等國，如果都能歡迎移民 ，經濟表現將更上一層樓。拜登伉儷今年4月10日剛在白宮設宴款待日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)。

報導指出，拜登1日在亞太裔支持者的募款活動中說：「我們經濟得以成長的原因之一，就是因為你們以及許多其他人。為什麼呢？因為我們歡迎移民。」

拜登接著說：「原因就是，想想看，為什麼中國經濟變得如此緩慢？為什麼日本遇到問題？還有俄羅斯？」

他指出：「因為他們都仇外。他們不想要有移民。而移民則讓我們變得強大。」

今年3月，拜登接受一家西班牙語電台訪問時，也曾經把日本、俄羅斯、中國歸類為「仇外」。他說，日本、中國與俄羅斯都不喜歡外人，只要本國自己人。

拜登上個月在白宮款待岸田文雄時說，日本與美國有著「相同的價值觀」，同樣致力維護民主與自由。拜登也說：「毫無疑問的，今日我們的結盟變得比以往更加堅實。」

CNN報導指出，拜登因為移民政策而在美國國內面臨政治壓力，大量無證移民湧入使得資源變得捉襟見肘，共和黨則對拜登提出嚴厲批判。