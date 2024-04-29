我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哥大：示威學生今下午2時前須撤離 否則停學

德州州長警告偷渡客：葛蘭德河有鱷魚 風險自負

歐美對中策略有差異 關鍵在俄烏戰爭美國大選

中央社台北29日電
美、歐對中政策有共同性，也有差異處，釀成分歧的關鍵在於俄烏戰爭與美國總統大選。路透
美、歐對中政策有共同性，也有差異處，釀成分歧的關鍵在於俄烏戰爭與美國總統大選。路透

美國對中國祭出多個經貿制裁措施，歐盟對中國發起電動車等反補貼調查；中國學者表示，美、歐對中政策有共同性，也有差異處，釀成分歧的關鍵在於俄烏戰爭與美國總統大選

澎湃新聞29日專欄「中歐觀察」刊載多名復旦大學歐洲問題研究專長學者意見，提出上述看法。

復旦大學中歐關係研究中心青年副研究員嚴少華表示，歐盟、美國的對中政策走向受到俄烏戰爭、美國總統大選等因素影響。歐盟在俄烏問題上偏於理性，願意透過外交途徑解決問題；美國則是態度強硬，經常拿中俄貿易作文章，也試圖施壓歐盟對於中俄貿易有強硬回應。

嚴少華指出，美國大選不確定性也導致歐盟與美國的對中政策差異。對於美國共和黨川普（Donald Trump）選舉競爭，拜登（Joe Biden）政府希望穩定中美關係，另一方面也要有打擊中國的政策工具。

嚴少華提到，拜登政府建構針對中國來的小多邊聯盟，試圖設定大選結束後的對中政策軌道；川普的可能回歸，則讓歐盟產生許多疑慮，使得歐盟在與拜登政府協調對中政策時，態度有所保留。

復旦大學中歐關係研究中心副主任、副研究員簡軍波直言，歐盟與美國在俄烏戰爭上態度有所差別，很大原因在於，徹底鬧僵與中國的關係，這個後果不是歐盟可以承受的，所以歐盟必須在指責中國和拉攏中國間尋求平衡。

復旦大學美國研究中心教授韋宗友指出，在俄烏衝突、中東地區衝突等背景下，拜登政府不希望中美關係陷入不穩定，這將使其外交成績單失分；對於歐盟來說，川普可能再次入主白宮，這使歐洲國家非常擔心，於是先穩定好中歐關係，這無疑是應對美國政局不確定性的明智之舉。

復旦大學國際關係與公共事務學院青年副研究員張亞寧認為，歐盟、美國對中政策有差異，不過現有差異主要是在政策工具選擇上的不同，中國對於這一點應該要有清醒的認識；只要中國經濟持續穩健成長，任何「脫鉤斷鏈」、「去風險」都將不攻自破。

復旦大學俄羅斯中亞研究中心副研究員馬斌表示，歐盟、美國的對中政策有差異，這確實可以提供中國一些政策空間；不過這種政策空間是有限的，不足以支持完全地扭轉局面。

歐盟 拜登 美國總統大選

上一則

分析：匈牙利擁抱中國投資 卻犧牲當地民眾權益

下一則

布林肯稱加薩人道處境好轉 促哈瑪斯接受休戰協議

延伸閱讀

德州州長警告偷渡客：葛蘭德河有鱷魚 風險自負

德州州長警告偷渡客：葛蘭德河有鱷魚 風險自負
TikTok母公司「字節跳動」爆貪腐 61名員工遭辭退

TikTok母公司「字節跳動」爆貪腐 61名員工遭辭退
民調：逾半國人支持大規模驅除無證客

民調：逾半國人支持大規模驅除無證客
白宮記協晚宴 拜登不怕談自己老 嘲川普如「6歲小孩」

白宮記協晚宴 拜登不怕談自己老 嘲川普如「6歲小孩」

熱門新聞

雷蒙多接受「60分鐘」（60 Minutes）採訪片段。（擷自CBS News）

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

2024-04-22 11:46
根據樂齡會調查，逾四分之一50歲以上尚未退休者，悲觀表示無法退休，因為退休儲蓄追不上物價上漲的速度。（美聯社）

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

2024-04-25 11:55
圖為試圖從墨西哥邊境進入美國的移民隊伍。(歐新社)

110萬與美國公民結婚無證客 可望獲臨時身分和工作

2024-04-23 12:07
大學校園內反以反猶挺巴的學生示威不停，阻擾正常教學活動，不少大學校方採取強硬行動，讓參與示威的學生擔心留下紀錄，影響學業畢業與就業。圖為紐約市哥倫比亞大學校園內一名示威學生18日被維安警方逮捕。(美聯社)

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

2024-04-29 02:30
央視報導，美國特斯拉公司首席執行官馬斯克（Elon Musk）在28日抵達北京，並與中國國務院總理李強會面。圖取自央視新聞

特斯拉CEO馬斯克「突發」訪北京 並與李強會面

2024-04-28 10:28
美國擬制裁協助俄羅斯壯大軍事生產的中國銀行，華府認為北京與莫斯科之間的軍事兩用貨物貿易(dual-use trade)，讓俄羅斯戰爭機器得以重建。（路透）

美國擬制裁中國銀行 阻北京支援俄軍事生產

2024-04-23 09:15

超人氣

更多 >
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
最慘一屆學生…高中畢典因新冠取消 大學畢典因抗議停辦

最慘一屆學生…高中畢典因新冠取消 大學畢典因抗議停辦
全程目睹家被盜 竊賊速度快 洛縣屋主：報警沒用

全程目睹家被盜 竊賊速度快 洛縣屋主：報警沒用
汪小菲賣「原汁原味」北京豪宅 大S私物全曝光

汪小菲賣「原汁原味」北京豪宅 大S私物全曝光
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍