商務部長雷蒙多：美國是非洲最佳選擇 俄中都不如美

商務部長雷蒙多。(美聯社資料照)

有線電視新聞網（CNN）29日報導，商務部 長雷蒙多 指稱，美國是非洲國家的最佳選擇，而且美方對非洲「沒有加上附帶條件」。

但雷蒙多強調，美國不會強迫非洲國家在美國或俄羅斯、中國之間選邊站。

雷蒙多在肯亞首都奈洛比接受CNN記者馬多沃訪問時聲稱，「我們認為我們是最好的，我們認為我們提供符合你們自由民主價值的良機。所以我們想作為你們選擇合作的夥伴」。

雷蒙多近日對非洲進行正式訪問，她在和肯亞總統魯托會面後，在美國商會商業高峰會場邊接受CNN採訪。

中國在非洲各地有提供資金的計畫及重大基礎設施計畫，肯亞就像其他許多非洲國家，與中國關係深厚。

除了中國，俄國也正在非洲這片大陸取得新進展。該報導稱，莫斯科利用部分非洲國家的反西方世界情緒，從軍售和天然資源獲利。

非洲國家不喜歡美國及其歐洲盟邦對其國內的民主與人權狀況說教，其中多國寧可和不對他們提出類似要求的中俄打交道。雷蒙多對此則宣稱，美國現在到非洲沒有附加條件，她這次帶超過12家美企到前述峰會。她還對魯托說，「我們不是在這說教，我們是在這當夥伴，我們在這向您學習，我們在這投資 、投資您的人民與國家」。