我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

手機業者折扣 55歲以上者要把握

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

熟齡有錢人支撐美國經濟 聯準會降息可能因此推延

記者顏伶如／即時報導
荷包充實的熟齡人口讓美國經濟獲得支撐而欣欣向榮，圖為紐約時報廣場附近的商店。( 美聯社)
荷包充實的熟齡人口讓美國經濟獲得支撐而欣欣向榮，圖為紐約時報廣場附近的商店。( 美聯社)

美聯社報導，荷包充實的熟齡人口讓美國經濟獲得支撐而欣欣向榮，這個族群過去幾年從股市、房市獲利甚豐，在消費者支出當中占有可觀比例，許多消費是花在高價服務項目，例如旅遊、醫療、娛樂，促使物價及通膨繼續上漲；聯準會希望抑制通膨的各種措施，對於熟齡人口的花錢習慣而言相對影響較少，因為根本不太需要借貸，聯準會頻頻升息則讓持有公債的有錢長輩受益更多。

報導指出，64歲的瓊恩‧哈里斯(Joan Harris)退休兩年來，每年兩度探視住在不同州的已成年兒女，目前正在籌備中的出遊計畫包括到蘇格蘭參加科幻研討會、搭乘迪士尼(Disney)郵輪，明年還想到大英帝國的新石器時代古蹟。

現居新墨西哥州阿布奎基(Albuquerque)的哈里斯，在聯邦政府擔任工程師共計29年。她說：「我現在反而比在上班的時候還有更多錢可花。」她說，過去與前夫必須一起為孩子的大學開銷努力，還要為儲蓄帳戶存錢，如今是這輩子第一次願意花錢坐頭等艙。

哈里斯說，去蘇格蘭打算搭商務艙，搭郵輪則要住高等套房。她表示，由於父親歲數已高，母親身體不好，讓她領悟到錢財是帶不走的，有朝一日自己恐怕行動不便，想去蘇格蘭或搭郵輪都無福享受，「所以現在最好把握機會，對吧？」

哈里斯的房子、車子貸款均已繳清，日前看到社區裡有房子要賣50萬元，她的房子則在1991年以16萬2000元購得。

美聯社報導，較年長的美國人擁有財富，在各年齡層當中占比極高。聯準會統計顯示，55歲以上民眾擁有全美家庭財富將近75%，比2010年的68%增加。疫情發生以來，年輕家庭的淨資產雖然同樣增加，但由於年輕成年人的財富相對較少，即使增加幅度差不多，財富總額也無法跟長輩們媲美。

投資機構亞登尼研究(Yardeni Research)總裁亞登尼(Edward Yardeni)指出，戰後嬰兒潮(baby boomers)是史上最有錢的退休族群，雖然不是每個人都非常有錢，但由於美國不曾出現整個退休世代都頗富裕的前例，導致經濟表現一直保持強勁。

退休 聯準會 新墨西哥州

上一則

美菲南海實彈射擊演習 3艘中國軍艦尾隨監控

下一則

商務部長雷蒙多：美國是非洲最佳選擇 俄中都不如美

延伸閱讀

華爾街多頭：即使Fed不降息 美股仍能再創新高

華爾街多頭：即使Fed不降息 美股仍能再創新高
民調：逾半國人支持大規模驅除無證客

民調：逾半國人支持大規模驅除無證客
大西洋兩岸都有通膨問題 但美國降息會比歐洲晚

大西洋兩岸都有通膨問題 但美國降息會比歐洲晚
財富集中在擁房年長者手中 美年輕一代漸買不起房

財富集中在擁房年長者手中 美年輕一代漸買不起房

熱門新聞

雷蒙多接受「60分鐘」（60 Minutes）採訪片段。（擷自CBS News）

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

2024-04-22 11:46
根據樂齡會調查，逾四分之一50歲以上尚未退休者，悲觀表示無法退休，因為退休儲蓄追不上物價上漲的速度。（美聯社）

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

2024-04-25 11:55
圖為試圖從墨西哥邊境進入美國的移民隊伍。(歐新社)

110萬與美國公民結婚無證客 可望獲臨時身分和工作

2024-04-23 12:07
大學校園內反以反猶挺巴的學生示威不停，阻擾正常教學活動，不少大學校方採取強硬行動，讓參與示威的學生擔心留下紀錄，影響學業畢業與就業。圖為紐約市哥倫比亞大學校園內一名示威學生18日被維安警方逮捕。(美聯社)

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

2024-04-29 02:30
央視報導，美國特斯拉公司首席執行官馬斯克（Elon Musk）在28日抵達北京，並與中國國務院總理李強會面。圖取自央視新聞

特斯拉CEO馬斯克「突發」訪北京 並與李強會面

2024-04-28 10:28
美國擬制裁協助俄羅斯壯大軍事生產的中國銀行，華府認為北京與莫斯科之間的軍事兩用貨物貿易(dual-use trade)，讓俄羅斯戰爭機器得以重建。（路透）

美國擬制裁中國銀行 阻北京支援俄軍事生產

2024-04-23 09:15

超人氣

更多 >
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽
最慘一屆學生…高中畢典因新冠取消 大學畢典因抗議停辦

最慘一屆學生…高中畢典因新冠取消 大學畢典因抗議停辦
全程目睹家被盜 竊賊速度快 洛縣屋主：報警沒用

全程目睹家被盜 竊賊速度快 洛縣屋主：報警沒用