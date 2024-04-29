美國威脅制裁中資銀行 中俄貿易結算疑轉入地下

在美國威脅制裁中資銀行背景下，中俄貿易結算疑轉入地下。（中新社）

面對美國可能會實施的金融制裁，中國的大型銀行據已報加強對中俄之間交易的審查，並從大筆的中俄貿易訂單中抽身，中國的出口商因此不得不通過邊境的小銀行和地下融資 渠道進行結算。

據路透報導，自俄烏克戰爭爆發後，美國對俄羅斯 和俄羅斯實體實施了一系列制裁。現在美國可能會將制裁擴大到中國的銀行業，因為華盛頓認為中國為俄羅斯國防業提供了支持。

報導指，美國可能發動的制裁已經影響到了中國與俄羅斯的非軍事貿易。報導引述七名熟悉情況的貿易和銀行消息人士稱，自上個月起，中國的大銀行出於對美國制裁的擔憂，已加強了中俄交易的審查，並限制此類交易的付款，影響到了中國的小型出口商。

總部位於廣東的一家電器製造商發現產品很難運往俄羅斯，這是因為中國的銀行限制了交易付款。公司王姓負責人表示，他們正考慮利用活躍在中俄邊境地區的貨幣 經紀商，來結算其電器產品的貨款。大銀行現在需要幾個月才能結清來自俄羅斯的付款，迫使交易者通過非官方的支付渠道結算，或直接收縮業務。

消息人士稱，現在一些中國公司正在轉向邊境的小銀行和地下融資渠道，如貨幣經紀人，甚至包括中國禁止的加密貨幣。還有一些公司因為無法通過官方金融渠道開展業務，而完全退出了俄羅斯市場。

另一位廣東上市公司的經理說，自上個月以來，他們公司已在七家銀行開設帳戶，但沒有一家銀行同意接受來自俄羅斯的付款。「我們最終沒有從俄方收到超過1,000萬人民幣的貨款，我們就放棄了。我們放棄了俄羅斯市場。」

《華爾街日報》日前引述知情人士的話指出，美國正在起草制裁措施，揚言將把一些中國的銀行排除在全球金融體系外。路透隨後也引述匿名美國官員消息稱，美國已初步討論了對部分中資銀行實施制裁，但尚未制定實施此類措施的計劃。