美國威脅制裁中資銀行 中俄貿易結算疑轉入地下
面對美國可能會實施的金融制裁，中國的大型銀行據已報加強對中俄之間交易的審查，並從大筆的中俄貿易訂單中抽身，中國的出口商因此不得不通過邊境的小銀行和地下融資渠道進行結算。
據路透報導，自俄烏克戰爭爆發後，美國對俄羅斯和俄羅斯實體實施了一系列制裁。現在美國可能會將制裁擴大到中國的銀行業，因為華盛頓認為中國為俄羅斯國防業提供了支持。
報導指，美國可能發動的制裁已經影響到了中國與俄羅斯的非軍事貿易。報導引述七名熟悉情況的貿易和銀行消息人士稱，自上個月起，中國的大銀行出於對美國制裁的擔憂，已加強了中俄交易的審查，並限制此類交易的付款，影響到了中國的小型出口商。
總部位於廣東的一家電器製造商發現產品很難運往俄羅斯，這是因為中國的銀行限制了交易付款。公司王姓負責人表示，他們正考慮利用活躍在中俄邊境地區的貨幣經紀商，來結算其電器產品的貨款。大銀行現在需要幾個月才能結清來自俄羅斯的付款，迫使交易者通過非官方的支付渠道結算，或直接收縮業務。
消息人士稱，現在一些中國公司正在轉向邊境的小銀行和地下融資渠道，如貨幣經紀人，甚至包括中國禁止的加密貨幣。還有一些公司因為無法通過官方金融渠道開展業務，而完全退出了俄羅斯市場。
另一位廣東上市公司的經理說，自上個月以來，他們公司已在七家銀行開設帳戶，但沒有一家銀行同意接受來自俄羅斯的付款。「我們最終沒有從俄方收到超過1,000萬人民幣的貨款，我們就放棄了。我們放棄了俄羅斯市場。」
《華爾街日報》日前引述知情人士的話指出，美國正在起草制裁措施，揚言將把一些中國的銀行排除在全球金融體系外。路透隨後也引述匿名美國官員消息稱，美國已初步討論了對部分中資銀行實施制裁，但尚未制定實施此類措施的計劃。
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