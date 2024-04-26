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布林肯突造訪北京小眾唱片行 買了泰勒絲和他的專輯

世界新聞網╱即時報導
(取自X平台)
(取自X平台)

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日結束了對中國的訪問，這是他在國務卿任內第二次訪華。在搭車前往北京機場的途中，突然造訪了一家小眾的黑膠唱片行「萊蒎」（Li．Pi）。

布林肯26日在北京萊蒎唱片行購買了美國歌手泰勒絲（Taylor Swift）的《午夜》（Midnights ）唱片，他在店裡試聽後，也買了一張中國搖滾樂歌手竇唯的唱片《黑夢》。 

店主問62歲的布林肯喜歡什麼樣的音樂？ 布林肯說，自己什麼都愛聽，但「稍微偏好70年代」。

布林肯造訪北京小眾黑膠唱片行「萊蒎」（LiPi）。(美聯社)
布林肯造訪北京小眾黑膠唱片行「萊蒎」（LiPi）。(美聯社)

布林肯 國務卿 泰勒絲

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