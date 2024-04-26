布林肯突造訪北京小眾唱片行 買了泰勒絲和他的專輯

(取自X平台) 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日結束了對中國的訪問，這是他在國務卿任內第二次訪華。在搭車前往北京機場的途中，突然造訪了一家小眾的黑膠唱片行「萊蒎」（Li．Pi）。 布林肯26日在北京萊蒎唱片行購買了美國歌手泰勒絲（Taylor Swift）的《午夜》（Midnights ）唱片，他在店裡試聽後，也買了一張中國搖滾樂歌手竇唯的唱片《黑夢》。 店主問62歲的布林肯喜歡什麼樣的音樂？ 布林肯說，自己什麼都愛聽，但「稍微偏好70年代」。 美国国务卿布林肯26日在北京的莱蒎唱片店购买了美国歌星泰勒·斯威夫特Taylor Swift（在中国她被称为霉霉）的《午夜》Midnights 唱片。布林肯国务卿在店里试听后也购买了一张中国摇滚乐歌手窦唯的唱片。 当唱片店的店主问布林肯他喜欢哪类音乐，布林肯说自己在音乐欣赏方面可能还有些停留在1970年代。 pic.twitter.com/aFUJufi5Kc— 美国之音中文网 (@VOAChinese) 2024年4月26日 布林肯造訪北京小眾黑膠唱片行「萊蒎」（LiPi）。(美聯社) 布林肯 國務卿 泰勒絲 上一則 迄今最大規模 美防長宣布新增軍援烏克蘭60億
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