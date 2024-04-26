總結布林肯訪中行 美強調台海和平穩定 關切中挺俄

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）。美聯社

美國國務院 發言人米勒（Matthew Miller）以新聞稿總結國務卿布林肯 （Antony Blinken）訪中之行，重申負責任管理與中華人民共和國的競爭，布林肯關切北京援助莫斯科國防工業以及中方在南海仁愛暗沙破壞穩定，強調維持台海和平穩定的重要性，以及美國的「一個中國」政策沒有改變。

布林肯24日至26日分別會晤中國國家主席習近平、外交部部長王毅、公安部部長王小洪，與上海市委書記陳吉寧。

米勒說，雙邊就美中關係的重要優先議題，有深入、實質且具建設性的討論；布林肯敦促美中落實去年拜習會的承諾，並在打擊鴉片類止痛藥芬太尼（fentanyl）、強化軍事溝通，以及討論解決與人工智慧（AI）相關的風險。

此外，米勒在新聞稿中臚列拜登 政府對北京的關切，以及美中分歧領域的看法。

針對台海，米勒表示，布林肯強調，維持台海和平穩定的重要性，並重申基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策沒有改變。

布林肯對中方官員提到，中國的非市場經濟作為，曲解貿易或威脅美國國家安全；中國的產能過剩對全球經濟造成影響；布林肯提倡公平貿易，重申美國會持續採取行動來捍衛利益與價值觀，包含避免美國的先進科技被用於破壞美國國安與經濟，同時也不會過度限制貿易和投資。

米勒說，布林肯嚴重關切中國支持俄羅斯國防工業基礎一事，指這種支持損害歐洲和擴大西洋的安全；布林肯關切中國在仁愛暗沙附近的破壞穩定行動，強調維持南海航行自由與法治的重要性。

此外，布林肯此行與中方討論中東、北韓、香港、新疆、西藏和美國公民被錯誤拘留等議題。

米勒表示，美國將持續運用外交手段，在美中分歧及合作領域卻又關乎美國及全球人民福祉之處，推動進展，這也是負責任管理對中競爭的一環；雙方同意，保持溝通管道暢通，並在未來一段時間內，持續美中高層的外交與互動。