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美軍開始為加薩建造臨時碼頭 以利運送援助物資

中央社華盛頓25日綜合外電報導
國防部發言人賴德（Pat Ryder）。美聯社
國防部發言人賴德（Pat Ryder）。美聯社

國防部今天表示，美軍已經開始建造一座臨時碼頭，以利將平民亟需的援助物資送入加薩走廊（Gaza Strip）。

法新社報導，以色列6個多月來不斷藉由轟炸和地面攻勢，來打擊統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）武裝分子，導致這塊沿海狹長土地飽受摧殘，當地平民百姓亟需人道援助來維生。

國防部發言人賴德（Pat Ryder）告訴記者：「我能證實，美軍船艦…已經開始在海上建造這座臨時碼頭與堤道的初期工程。」

他說，看起來碼頭將在5月初運作，「目前一切都按照計畫進行」。

賴德還說，岸上一處最後會變成援助發送場地的區域附近，因為「某種形式的迫擊砲攻擊」而輕微受損，這種情況凸顯出加薩情勢的危險。

以色列國防部負責巴勒斯坦平民事務的單位表示，聯合國（UN）人員昨天訪問加薩北部一塊人道援助工作場地時，武裝分子朝當地發射迫擊砲，所幸未傳出傷亡。

一名美國高階軍官告訴記者：「我們評估，攻擊事件跟這起（碼頭）任務，或是從海上運送人道援助的行動無關。」

這名軍官也大致說明透過海路運送援助物資的程序，表示援助品會先送到賽普勒斯，在那裡接受檢查和準備運送。

之後援助物資會裝上商船，運到距離加薩海岸幾英里遠的一個浮動平台上，然後再用較小的船隻轉送到固定於岸邊的碼頭。

加薩 國防部 巴勒斯坦

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