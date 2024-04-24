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賓州初選反映 川普不易獲得中間派與獨立選民支持

記者顏伶如／即時報導
川普要爭取中間派與獨立選民支持並不容易。(路透)
川普要爭取中間派與獨立選民支持並不容易。(路透)

前總統川普雖然在23日的賓州初選勝出，但新聞周刊(Newsweek)分析，初選結果反映了某些選民不願投票給川普的事實，川普要爭取中間派與獨立選民支持並不容易，但這些民眾今年大選在身為「搖擺州」的賓州卻具有決定勝負的關鍵影響。

新聞周刊24日報導，川普成為共和黨總統候選人已是大勢所趨，賓州初選卻有數萬民眾不願投給川普；開票結果顯示，川普獲得票數78萬6000多票，得票率83.5%，今年3月宣布退出共和黨總統初選的南卡羅來納州前任州長海理(Nikki Haley)，在賓州初選依獲得15萬5000票，得票率16.5%。

到目前為止，川普已獲得取得總統候選人資格的足夠黨代表票數，但跡象顯示川普對於爭取中間派與獨立選民支持仍然頗為掙扎，但這些選民在今年大選卻有舉足輕重的影響力，尤其是在賓州。

報導指出，海理來自共和黨中間派，獲得黨內「絕不挺川」(Never Trump)陣營大力支持，僅管已經退出初選，留下後續影響仍讓川普競選團隊感到頭疼。

初選的主要挑戰者當中，海理與川普對戰直到「超級星期二」(Super Tuesday)結束才退選。海理在「超級星期二」總共獲得200多萬票，並在「藍州」佛蒙特州勝出。在重要「搖擺州」密西根州、亞利桑納州，海理初選得票率各為26%、18%。

報導指出，多項民調結果顯示，許多海理支持者不願在2024年大選投給川普。

2020年大選時，川普在賓州輸給拜登，勝負差距不到1個百分點，票數相差8萬555票。

川普任內白宮聯絡室主任的史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)指出，海理一個多月前早就退出初選，結果仍在賓州開出不錯的票數。

史卡拉穆奇指出，川普沒有勝算贏得大選，「可以把這個寫下來，好好研究。如果你是跟他站在一起的，哭吧。」

川普 賓州 共和黨

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