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檢察官控川普「明目張膽違背噤言令」 川回嗆法官：高度爭議

記者顏伶如／即時報導
前總統川普。(美聯社)
前總統川普。(美聯社)

「封口費」案法官默欽(Juan Merchan)對前總統川普下達有限度的噤言令(limited gag order)，但檢察官23日說，川普已「蓄意且明目張膽地」地違反禁令。川普辯護律師白朗奇(Todd Blanche)則聲稱川普「非常小心」遵守規定；不過默欽回應說，白朗奇在庭上已經「失去所有可信度」。

默欽3月26日對川普的公開發言下達噤言令，並說川普對公務員發表「恐嚇、煽動、詆毀」言論。噤言令禁止川普評論或導致他人評論本案可能證人、陪審員、法庭人員、區域檢察官辦公室律師以及任何檢察官或法院人員的家屬。

檢方23日說，川普雖然被下達噤言令卻照樣在「真實社群」(Truth Social)社群平台發文，繼續發表公開談話。檢察官康羅伊(Chris Conroy)以川普的十則貼文為例指出，「法院應對每則發文對他裁定藐視法庭」。

康羅伊表示，不想看到川普因藐視罪名坐牢，但希望法院祭出每則貼文1000元罰款，發文也應該從「真實社群」及川普競選網站刪除。

白朗奇說，川普對於禁令屬於「非故意違反」(no willful violation)，川普應該被允許對政治議題發表回應，即使是證人的發言也一樣。

默欽要求白朗奇舉例川普遭受哪些攻擊言論，但白朗奇並未提供特定案例。默欽並未對川普是否違反噤言令做出裁決。

檢方舉例指出，川普本月在社群網站發文中曾經提到可能在此案出提作證的柯恩(Michael Cohen)、丹尼爾斯(Stormy Daniels)，川普競選網站則兩度轉貼與柯恩有關的「紐約郵報」消息，文中稱「封口費」案仰賴證詞來自身為「連續偽證者」( serial perjurer)的柯恩。另外，川普還說「自由派倡議人士扮成的臥底」正設法滲透進入陪審團。

康羅伊說，重要的是，法院必須提醒川普他是刑事被告，如同所有刑事被告一樣必須受法院監督，法院也有義務維持犯罪司法系統的誠信。

川普23日在法庭外對媒體發表談話時，譴責默欽是「充滿高度爭議的法官」。

川普 社群網站

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