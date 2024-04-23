布林肯訪中在即 議員喊：中國不是美國的朋友

國務卿布林肯（Antony Blinken）即將訪問中國。跨黨派議員團今日訪台，眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain）（圖中間）直言中國不是美國的朋友。圖／台外交部提供

國務卿布林肯 （Antony Blinken）即將訪問中國。跨黨派議員團今日訪台，眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain）直言中國不是美國的朋友。

麥珂蓮及民主黨籍聯邦眾議員 克爾帝（Dan Kildee）共同率領跨黨派議員團於今日訪問台灣。對於布林肯即將在4月24日訪問中，麥珂蓮在回答媒體提問時，除了希望布林肯傳達和平的訊息，也直言說，中國不是美國在經濟上、教育上，和軍事上的朋友。

她認為，美國代表自由和民主的世界，必須展現領導者的態度，期待布林肯訪中能傳達民主和自由的力量；她也強調說，唯有保持和平，雙方才能在經濟上一起成長，所以經濟雖然重要，但和平是經濟發展的先決條件。

克爾帝也說，他希望布林肯訪中能夠傳遞和平和安全，尤其他對中國在台海、南海和東海上的挑釁行為表達擔憂。他呼籲中國必須遵守國際法律、規範，開放自由航行的權利。

在經濟方面，克爾帝則擔心，美中之間的不公平貿易，以及不符合正常市場的行為，不但傷害美國，也傷害到國際企業，包括侵害智慧財產權、迴避國際貿易規則、充斥市場低於市價的商品等。

而在人權方面，他也呼籲說，美國必須讓國際社會注意到中國在新疆、西藏，和香港等地的人權侵犯。