墮胎婦女資料收集爭議 成兩黨辯論焦點

14日於亞利桑納州支持婦女墮胎權利的民眾。（路透）

紐約時報23日報導，州政府與地方政府應該對墮胎 婦女搜集多少個資，共和黨 在州議會居多數的州普遍希望取得資料愈多愈好，但州議會由民主黨 主導的州則傾向取得較少資料，擔心數據恐被拿來對付患者或醫療機構；美國輿論對墮胎權看法趨於兩極化，州政府、市政府應該掌握墮胎婦女的哪些個資，如今成為另一個敏感話題。

專門研究墮胎權的天普大學(Temple University)比斯利法學院(Beasley School of Law)院長雷布切(Rachel Rebouché)表示，相較於能夠合法墮胎的國家，如果一個國家對墮胎看法嚴重分歧，某些地區墮胎屬於合法，某些地區墮胎卻是非法，由民眾生活地點或出生地點決定。她說，各州之間的立場衝突只會越演越烈，數據搜集是衝突的具體呈現。

墮胎倡議人士指出，特別憂慮某些禁止墮胎州可能利用個資追蹤前往外州墮胎、透過郵寄取得墮胎藥丸的患者。

共和黨在州議會享有壓倒性多數的堪薩斯州，日前通過法案要求墮胎診所詢問患者為何終止妊娠的11道問題，包括「養孩子是否干擾教育、工作或職業」、「是否已經養育兒女人數已經足夠或者過多」。

支持提案的共和黨堪州州參議員高薩吉(Beverly Gossage)在法案審議時發言指出：「我們一直都想要有資料，若能知道滿好的，讓政府部門了解多少婦女因為養不起孩子而選擇墮胎，或者如果她們是被強迫墮胎，也能知道是被誰強迫的。」

不過，法案後來遭到民主黨籍州長凱利(Laura Kelly)否決。凱利說，否決理由是堪州選民已於2022年通過公投，決議保障墮胎權。紐約時報報導，州議會可能取得足夠人數的選民連署，將推翻州長否決。

墮胎在新罕布夏州屬於合法，州政府長期以來並未搜集墮胎婦女資料。不過，共和黨居多數的州參議會本月通過提案，規定州政府必須搜集墮胎婦女個資，包括墮胎婦女住在哪一州，法案引起民主黨人士反對。