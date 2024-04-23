布林肯訪中將會晤王毅 中國外交部提5大焦點

美國國務卿布林肯24日至26日將訪問中國，並會晤中國外長王毅。（美聯社）

應中國外交部長王毅邀請，美國國務卿布林肯 將於24日至26日訪華。中國外交部北美大洋洲司負責人23日說明，此次布林肯訪華，是中美落實兩國元首舊金山會晤，北京方面將聚焦樹立正確認知、加強對話、有效管控分歧、推進互利合作和共同承擔大國責任等五大目標。

據央視新聞報導，中國外交部美大司提到，在「樹立正確認知」方面，中方敦促美方實踐「舊金山願景」，不要繼續以「競爭」之名打壓中國；「加強對話」是加強中美外交經貿執法等部門負責人的互動，包括兩軍恢復溝通。中國外交部強調，「美方不應幻想從所謂『實力地位』出發同中方打交道。」

針對「有效管控分歧」，中國外交部美大司提出，美方尤其不能觸碰中方在台灣、民主人權、道路制度、發展權利等問題，並駁斥美方拋出的「中國產能過剩論」，將其認定為赤裸裸的經濟脅迫和霸道霸凌。

中國外交部美大司發言人稱，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，美方不應介入南海問題。近日的日美菲峰會，中方同樣敦促美方切實尊重他國安全，努力維護地區國家和平穩定，停止製造軍事緊張和陣營對抗。

在「推進互利合作」方面，中美雙方近期共同進行禁毒、執法和科技等交流，增加直航航班，並在鴉片類毒品芬太尼問題上提供協助，該發言人表示，「芬太尼不是中國的問題，也不是中國造成的問題，但我們沒有袖手旁觀，願意向美國人民提供幫助。」

最後在「共同承擔大國責任」方面，中國外交部發言人認為，中美同為安理會常任理事國，對維護國際和平與安全負有特殊責任。中方在中東、烏克蘭、朝鮮半島等熱點問題上發揮著建設性、負責任的大國作用，「我們希望美方同樣如此。」

此外，關於美國在安理會否決巴勒斯坦 成為聯合國正式成員國，發言人表示，「巴勒斯坦成為聯合國正式成員國，不應是巴以談判的結果，而是給予巴勒斯坦平等的談判條件。」並提到美方需切實反思自身在烏克蘭危機中應當承擔的責任，不得攻擊抹黑中俄的國家關係。

最後談及中國社會高度關注的中國入境美國人員遭美方盤查滋擾甚至遭遣返 ，該負責人指出，美方不斷泛化國家安全概念，在沒有確切證據的情況下隨意對中國留學生取消簽證、禁止入境、強制遣返。中方將繼續敦促美方，停止毒化兩國民意環境。