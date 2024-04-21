我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

泰勒絲、碧昂絲去年大賺後 今年演唱會市場恐略遜

2023年全球軍事開支出爐 美中奪前2名 台年增11%

編譯盧思綸／即時報導
瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所22日公布2023年世界各國軍事支出，全球總額較前一年增加6.8%，反映國際安全秩序惡化。圖為德國土兵在奧古斯特多夫市陸軍基地訓練的檔案照。(美聯社)
瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所22日公布2023年世界各國軍事支出，全球總額較前一年增加6.8%，反映國際安全秩序惡化。圖為德國土兵在奧古斯特多夫市陸軍基地訓練的檔案照。(美聯社)

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）公布2023年世界各國軍事支出，全球總額相較2022年增加6.8%來到2.4兆美元，創下繼2009年以來最大年增幅，同時刷新歷史新高。台灣2023年軍事支出也較去年增加11%，達到166億美元，位列第21名，較去年的第20名下降一名。

SIPRI指出，美國、中國、俄羅斯、印度和沙烏地阿拉伯是全球五大軍火消費國。這是全球自2009年以來，首度出現非洲、歐洲、中東地區、亞洲與大洋洲、美洲等五大地區的軍事支出都增加，尤以歐洲、亞洲與大洋洲以、中東地區最為顯著。

中國作為世界第二大軍費支出國，2023年總額預估為2,960億美元，比去年增加6%；SIPRI研究員表示，這間接帶動日本和台灣等周邊國家增加其軍事支出。

美國依舊是北約成員國中最大的軍事開支國，總額達到9,160億美元，較去年增加2.3%，占北約成員國總額的68%。

中東地區軍事開支為2,000億美元，增加9%，是中東過去十年來最高的一次年增幅。

烏克蘭則成為全球第八大軍費國，增長51%，達到648億美元，不過這只是俄羅斯在當年支出的59%。

SIPRI研究員田楠表示，全球軍事開支增加幅度前所未見，直接反映國際和平和安全秩序惡化。

俄羅斯 北約 瑞典

上一則

劍指中國 美菲將展開「肩並肩」軍演

下一則

布林肯訪中國關切經貿及台海 分析指「難獲突破」

延伸閱讀

基輔再獲美援士氣大振 俄稱奪下烏東前線重鎮附近

基輔再獲美援士氣大振 俄稱奪下烏東前線重鎮附近
烏克蘭：俄羅斯救援船克里米亞遇襲毀損

烏克蘭：俄羅斯救援船克里米亞遇襲毀損
北韓官媒：副總理率領農業代表團訪問俄羅斯

北韓官媒：副總理率領農業代表團訪問俄羅斯
俄稱轟炸機故障墜毀 烏領功：首度擊落

俄稱轟炸機故障墜毀 烏領功：首度擊落

熱門新聞

前總統川普封口費案正在紐約曼哈頓刑事法院開庭，佛州聖奧古斯丁居民阿扎雷洛（圖）18日在院外舉著標語，卻在19日下午點火自焚，送醫後傷重不治。（路透）

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

2024-04-20 07:00
特斯拉執行長馬斯克將特斯拉新車售價大砍20%以上，重創特斯拉二手車行情。(路透)

電動車二手價暴跌32% 更沒人願意買了

2024-04-16 05:26
美國眾院20日以360票對58票通過要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運，此舉將大幅加快TikTok擺脫中國所有權控制。（路透）

眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了

2024-04-20 22:08
通過遴選成為「封口費」案陪審團成員的一名婦人，18日上午要求法院撤銷陪審員資格。(路透)

川普「封口費」案除名2陪審員後 終於選出12人

2024-04-18 17:37
伊朗朝耶路撒冷發動無人機攻擊。(擷自X平台)

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

2024-04-14 10:51
以色列空軍F-15戰機14日結束攔截任務後返回基地。(路透)

擋下伊朗9成轟炸 以色列非獨自完成 最快看今天如何回應

2024-04-14 21:27

超人氣

更多 >
中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案
一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行
亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年
最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？