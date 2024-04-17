前員工稱將美用戶數據回傳北京 TikTok駁斥：捏造事實

儘管TikTok美國執行長周受資在國會作證時保證不會與北京當局分享美國用戶的個資，但該公司前員工爆料稱，公司曾下令他們把美國用戶的資料傳給北京 。(美聯社)

有調查報導指出，社媒TikTok 命令員工將美國用戶數據傳送給位於北京的母公司字節跳動(ByteDance)；報導援引該公司前員工聲稱，這些數據包括用戶的姓名、電子郵件、人口數據及地點數據的試算表。

根據調查，TikTok隱瞞從2022年開始與中國母公司字節跳動的密切接觸，對外聲稱已經切斷與母公司的大部分聯繫。儘管這是2022年至2023年的對外說法，但該公司隱瞞的消息在國會通過一項法案之後才曝光，該法案要求TikTok將美國的業務與字節跳動分隔開，擔心TikTok可能被中國共產黨 用作監視美國人民並施加政治或社會影響力的工具。

TikTok強烈駁斥調查結果，聲稱是心懷不滿的前員工所捏造。

TikTok一名代表在X平台發文並引用DailyMail.com的報導，回應前員工指出的問題，貼文極力否認新調查提出的說法。

貼文聲稱該報導「事實上不準確」，但未否認TikTok在2023年以前向字節跳動傳送美國用戶數據。

貼文寫到：「這篇報導故意扭曲時間軸，忽略基本事實，並且以心懷不滿的前員工為主要消息來源。」

在採訪中，11名員工聲稱，TikTok與字節跳動只是表面上保持距離，美國員工持續向中國高層報告，這仍然是一個祕密的指揮鏈。

數據科學家特納(Evan Turner)向「財星」(Fortune)雜誌透露：「我確實參與將美國數據提供給中國的計畫，他們完全串通好，有些在高級管理層工作的美國人完全參與共謀」。

據報導，特納於2022年4月至9月在TikTok擔任高級數據科學家。

在被聘用時，他負責向字節跳動在北京的一名主管報告，不久之後，TikTok開始實施將美國用戶數據保留在美國的舉措，於是他被重新分配給一名在美國的主管。

但特納表示從未見過這一美國上司；一名負責人力資源的員工告訴他，他將繼續向字節跳動的主管報告。

特納每周都會與中國上司簡短通話，更新他的工作進度。

特納稱，在為TikTok工作的約六個月期間，他的工作包括與字節跳動分享大量美國用戶數據。

每隔兩周，他會傳送含有TikTok用戶數據的電子試算表，公司會使用這些數據找出用戶看的影片類型，想出該如何使用其推廣資源，讓用戶觀看更多影片。

目前尚不清楚中國政府是否能接觸到這些數據，但根據中國數年前通過的法律，所有中國公司都必須應政府要求提供數據。