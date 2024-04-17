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拜登對北京擴大貿易保護主義措施 擬調高鋼鋁關稅

記者顏伶如／即時報導
圖為中國工人在武漢鋼鐵廠內工作。路透
圖為中國工人在武漢鋼鐵廠內工作。路透

華爾街日報報導，今年正值大選年，貿易成為敏感話題，尋求連任的拜登總統17日造訪決戰州之一的賓州時，將拋出對中國進口鋼鐵、鋁製品調高關稅提議，這個動作代表拜登政府即將對北京擴大採取貿易保護措施。

根據報導，拜登要求貿易主管官員研議將中國進口鋼鋁稅從7.5%調高到25%。前總統川普任內以國家安全考量為由，對於進口鋼鐵以及鋁材分別徵收25%、10%關稅。

資深政府官員說，拜登政府調高中國鋼鋁稅，對於美國整體鋼鐵需求量只將影響0.6%。

華爾街日報17日分析，拜登政府現正計畫對多種中國進口商品加徵關稅，包括電動車(EVs)、電池、太陽能板等，以川普任內祭出的關稅為基礎而進一步提高。

財政部長葉倫(Janet Yellen)原本考慮降低中國進口貨品關稅，但近來中國商品大舉進入美國市場，讓拜登政府感到憂心，政府內部對於關稅調降與否的辯論，意見變得趨於一致。葉倫日前訪問中國時，向中方官員針對廉價中國商品衝擊美國產業提出警告。

白宮國家經濟顧問布蘭納德(Lael Brainard)對媒體表示，在鋼鐵等製造產業裡，中國產量已經遠遠超過中國或全球可以吸納的需求量。

布蘭納德指出，中國政府提供補貼與其他型式的資助，導致中國出口貨品以人為操作的低價充斥全球市場，美國鋼鐵因此面臨削價競爭。

對於其他國家指責，中國則以保護主義崛起做為反駁，強調出口成長純屬「市場動態」結果。

報導指出，加徵中國鋼鋁稅對白宮而言，有著複雜而微妙的政治盤算及外交考量。拜登在今年大選可望與川普二度交手，川普是第一位對中國商品出重手加徵關稅的總統，如今則說如果再次入主白宮，還要對中國商品進一步加碼調高關稅。拜登與川普這次選舉都積極爭取工會支持，而工會成員大多贊同推出貿易保護主義規範。

拜登 關稅 川普

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