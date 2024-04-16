美亞太助卿晤國台辦官員 學者：可能溝通賴520演說

近日訪問中國的美國亞太助理國務卿康達「罕見」會見了國台辦副主任仇開明，政大東亞所特聘教授王信賢向本報分析，相信雙邊針對賴清德520就職演說，甚至對賴政府的國安、外交、兩岸相關人事安排進行了討論。圖為資料照。（記者陳宥菘／攝影）

在台灣準總統賴清德 520就職前夕，近日訪問中國的美國亞太助理國務卿康達與白宮國安會中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭在北京不僅會見了中國外交部副部長馬朝旭，還見了國台辦副主任仇開明。政大東亞所特聘教授王信賢指出，美國國務院 官員與中共 涉台系統的官員見面「很罕見」，相信這次雙邊針對賴清德520就職演說，甚至對賴政府的國安、外交、兩岸相關人事安排進行了討論。

王信賢向本報分析，美國在台協會主席羅森柏格4月初訪台時，跟賴清德談過了，相信她有把賴清德的520就職演說，甚至相關人事帶回美國國務院。此次國務院亞太助卿康達等人見仇開明，應是美國跟賴清德溝通過後，有一個初步的雛形，再到北京稍作溝通。

他表示，在中共體制裡，外事歸外事、統戰涉台則是另一個系統，美國國務院跟中共外交部談台海問題是合理的，但直接見國台辦副主任，真的很罕見。這也是美中從去年11月拜習會後，持續就台海風險管控進行溝通的展現。

賴清德將在5月20日就任，其就職演說涉及兩岸的內容受到高度矚目，該怎麼表述才能穩住兩岸關係？王信賢認為，習近平上周在「馬習二會」上重點提到的「中華民族」、「中華文化」是底線，也是關鍵。

他指出，「法理台獨」從現實看不大可能，而北京這幾年非常在意民進黨在「中華民國台灣」、「維持現狀」的框架底下「去中華民族」、「去中華文化」，相信中華民族、中華文化會是北京要求出現在就職演說的內容。他並提到，羅森柏格4月初訪台時去了一趟故宮博物院，這也「很罕見」。

至於北京對賴清德在兩岸政治定位、兩岸關係現狀的闡述上，他認為，標準應該與2016年蔡英文的就職演說差不多，就是看賴能不能講得出中華民國憲法、兩岸條例或其他相關法律，甚至北京也不見得希望賴清德提到中華民國憲法。

王信賢表示，現在台北透過華盛頓跟北京溝通，美中共管台海情勢是明確的。總得來看，從去年11月舊金山「拜習會」、台灣1月總統大選，到4月初拜習通話之後，葉倫訪中、康達與貝莎蘭訪中等，以及月初羅森柏格訪台等，都看得清楚美中之間如何在穿梭協調台海情勢。

他並表示，美國並非平白無故當中間人，而是拜登政府必須管控風險，不讓與中國有關的議題成為年底美國總統大選的主軸。