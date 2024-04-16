梅蘭妮亞稱「封口費」案丟臉 恐衝擊川普選情

報導指出，身邊人士透露，梅蘭妮亞可能在大選期間再次現身輔選，因為體認到有機會再次成為總統夫人，但對輔選行程不會安排太多時間。（路透）

紐約時報16日報導，消息人士透露，對於前總統川普 遭控付「封口費」給緋聞對象時偽造商業紀錄的刑事起訴，前第一夫人梅蘭妮亞 （Melania Trump）向來認為官司是丈夫的問題，根本不關己事，但她曾在私下談話時形容這件官司「很丟臉」，恐將衝擊川普2024年選情。

報導指出，梅蘭妮亞2018年首次看到川普拿「封口費」給成人電影女星的媒體報導時怒不可遏，拋下川普獨自跑到佛州棕櫚灘(Palm Beach)散心，後來雖然返回華府，陪同川普發表上台後第一次國情咨文(State of the Union)時，卻分乘不同車輛前往國會。

經過幾番拖延，「封口費」案15日終於開審，梅蘭妮亞並未陪同川普出庭。紐約州高等法院法官默欽(Juan Manuel Merchan)在庭上指出，梅蘭妮亞在未來庭訊時可能必須作證。

2021年1月6日國會暴動當天辭職的前白宮發言人葛瑞珊 (Stephanie Grisham)說，川普問鼎2024年大選的選情好壞，最後可能掌握在梅蘭妮亞手中。葛瑞珊說：「川普個人成敗，最後也可能掌握在梅蘭妮亞手中。」

「封口費」檢察官指出，梅蘭妮亞懷孕期間，川普與「花花公子」玩伴女郎麥克道格(Karen McDougal)有婚外情；川普與「封口費」案女主角、成人片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)2006年在名人高爾夫巡迴賽認識後鬧緋聞，當時川普與梅蘭妮亞結婚約一年，梅蘭妮亞剛生下兒子拜倫(Barron)。

報導指出，身邊人士透露，梅蘭妮亞可能在大選期間再次現身輔選，因為體認到有機會再次成為總統夫人，但對輔選行程不會安排太多時間。