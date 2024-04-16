我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩

最高院展開「費雪訴美國案」口頭辯論 牽動川普起訴

梅蘭妮亞稱「封口費」案丟臉 恐衝擊川普選情

記者顏伶如／即時報導
報導指出，身邊人士透露，梅蘭妮亞可能在大選期間再次現身輔選，因為體認到有機會再次成為總統夫人，但對輔選行程不會安排太多時間。（路透）
報導指出，身邊人士透露，梅蘭妮亞可能在大選期間再次現身輔選，因為體認到有機會再次成為總統夫人，但對輔選行程不會安排太多時間。（路透）

紐約時報16日報導，消息人士透露，對於前總統川普遭控付「封口費」給緋聞對象時偽造商業紀錄的刑事起訴，前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）向來認為官司是丈夫的問題，根本不關己事，但她曾在私下談話時形容這件官司「很丟臉」，恐將衝擊川普2024年選情。

報導指出，梅蘭妮亞2018年首次看到川普拿「封口費」給成人電影女星的媒體報導時怒不可遏，拋下川普獨自跑到佛州棕櫚灘(Palm Beach)散心，後來雖然返回華府，陪同川普發表上台後第一次國情咨文(State of the Union)時，卻分乘不同車輛前往國會。

經過幾番拖延，「封口費」案15日終於開審，梅蘭妮亞並未陪同川普出庭。紐約州高等法院法官默欽(Juan Manuel Merchan)在庭上指出，梅蘭妮亞在未來庭訊時可能必須作證。

2021年1月6日國會暴動當天辭職的前白宮發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)說，川普問鼎2024年大選的選情好壞，最後可能掌握在梅蘭妮亞手中。葛瑞珊說：「川普個人成敗，最後也可能掌握在梅蘭妮亞手中。」

「封口費」檢察官指出，梅蘭妮亞懷孕期間，川普與「花花公子」玩伴女郎麥克道格(Karen McDougal)有婚外情；川普與「封口費」案女主角、成人片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)2006年在名人高爾夫巡迴賽認識後鬧緋聞，當時川普與梅蘭妮亞結婚約一年，梅蘭妮亞剛生下兒子拜倫(Barron)。

報導指出，身邊人士透露，梅蘭妮亞可能在大選期間再次現身輔選，因為體認到有機會再次成為總統夫人，但對輔選行程不會安排太多時間。

川普 梅蘭妮亞 葛瑞珊

上一則

拖欠學貸導致社安金少領？ 參議員籲相關單位正視問題

延伸閱讀

川普封口費案開庭 前助理「三個字」總結他與梅蘭妮亞關係

川普封口費案開庭 前助理「三個字」總結他與梅蘭妮亞關係
封口費審判／是否追蹤川普社媒？陪審團遴選有42問

封口費審判／是否追蹤川普社媒？陪審團遴選有42問
川普「封口費案」曼哈頓開審 挺川華人上街

川普「封口費案」曼哈頓開審 挺川華人上街
首宗前總統刑案「封口費案」開審 陪審團難產…川普無聊打瞌睡

首宗前總統刑案「封口費案」開審 陪審團難產…川普無聊打瞌睡

熱門新聞

1990年代遭控殺妻的前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)10日過世，享壽76歲。圖為1995年，他在殺妻案庭審現場被宣判無罪。(路透資料圖片)

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

2024-04-11 11:04
愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

2024-04-12 02:26
美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

2024-04-12 12:07
伊朗朝耶路撒冷發動無人機攻擊。(擷自X平台)

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

2024-04-14 10:51
辛普森10日因攝護腺癌病逝，享壽76歲。（路透）

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

2024-04-12 09:56
亞當斯10日首度表態，支持立法打擊全市「租霸」，呼籲重視房東權益。(市長辦公室提供)

亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案

2024-04-11 07:21

超人氣

更多 >
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家
粉絲才喊話「遠離渣男」… 「繁花」辛芷蕾被爆和他領證了

粉絲才喊話「遠離渣男」… 「繁花」辛芷蕾被爆和他領證了
內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層