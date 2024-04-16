拜登2011年演說以外甥女為例大力稱讚「中國崛起」

拜登總統（左）2011年擔任副總統期間，曾用外甥女凱西‧歐文斯（Casey Owens）為例大力稱讚「中國崛起」。圖右為時任總統歐巴馬（Barack Obama）。（路透）

福斯數位新聞（Fox News Digital）16日報導，拜登總統2011年擔任副總統期間，在一次演說中曾以外甥女凱西‧歐文斯（Casey Owens）為例大力稱讚「中國崛起」。拜登在演說中指出，中國崛起是正面發展，「並不只對中國而已，對美國以及整個世界而言也是如此」。

畢業於哈佛大學的凱西‧歐文斯，母親是拜登相差三歲的妹妹薇拉瑞‧拜登‧歐文斯（Valerie Biden Owens）。凱西‧歐文斯曾經學習中文並在中國生活，後來擔任財政部 美中戰略與經濟對話（U.S.-China Strategic and Economic Dialogue）特別助理。

福斯數位新聞報導，根據拜登次子杭特‧拜登 （Hunter Biden）舊筆電電郵紀錄，凱西‧歐文斯2011年5月寫信到拜登私人電郵帳號，信中表示看到自己被拜登演說提及覺得愧不敢當，感謝舅舅帶來「難忘的一天」。

報導指出，電郵串裡附有拜登講稿，拜登在演講內容中提到外甥女從哈佛畢業，在財長蓋特納（Timothy Geithner）手下任職。

拜登於演說中表示，外甥女的經歷「就是我們希望其他十萬人也能走的路：學習中文，遠赴中國生活，現在則致力於確保雙邊關係邁向更好發展」。

拜登同時表示，到現在依然相信身為外交關係委員會年輕成員期間的撰文內容，那就是中國崛起是「正面發展」，「並不只對中國而已，對美國以及整個世界而言也是如此」。

福斯數位新聞報導，拜登演說中提到的十萬人計畫，是當時總統歐巴馬在上台初期推出，目標在執政四年期間送十萬名美國學生到中國學習中文、體驗文化及了解待人接物之道，在中國扮演美國親善大使的角色。