我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

您能出任封口費案陪審團成員嗎？看看42題問卷內容

使用機場或酒店網路 如何確保安全？

紐時：中國遭美國拉攏盟友圍困 但幾乎無法還擊

中央社台北15日電
美、日、菲3國領袖11日召開歷史性峰會，左起菲律賓總統小馬可仕、拜登總統及日本首相岸田文雄。(路透)
美、日、菲3國領袖11日召開歷史性峰會，左起菲律賓總統小馬可仕、拜登總統及日本首相岸田文雄。(路透)

美日菲律賓日前首次舉行峰會，表示會推動三邊國防合作，對中國在南海的危險行為表達嚴重關切。紐約時報報導，中國面對美國與盟友的遏制、包圍和打壓下，除了嚴辭譴責及加強海上巡邏外，幾乎無法還擊。

美、日、菲3國領袖11日召開歷史性峰會，表示會推動三邊國防合作，加強海軍和海岸警衛隊聯合演習，並承諾進行新的基礎設施投資和技術合作。

拜登（Joe Biden）總統表示，「美國對日本及對菲律賓的防禦承諾如鋼鐵般堅定」，又指任何在南海對菲律賓機艦或武裝部隊的攻擊，都將觸發啟用共同防禦條約。

紐約時報15日報導，此次的美日菲峰會的基礎，是2023年美日韓領導人在馬里蘭州大衛營（Camp David）達成的防務協議，以及2023年公布的美英澳合作開發、部署核動力攻擊潛艇的計畫。

對中國而言，美國的行動無異於冷戰的翻版，使中國受困於美國及其盟友和夥伴。從日本到菲律賓沿著中國東海岸延伸，又沿著中國與印度有爭議的喜馬拉雅邊界，甚至穿過太平洋，一直延伸到一連串具戰略意義的島國，而中國就在這個包圍圈中。

不過，中國在這場遏制、包圍和打壓中，除了嚴辭譴責和走過場的海上巡邏，幾乎沒有還擊能力。

報導指出，作為回應，中國一直加強自己與俄羅斯和北韓等關係。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）8日至9日訪問中國，而中國全國人大委員長趙樂際近日訪問北韓，承諾加強兩國之間的戰略協調。

中國海警12日在東海爭議島嶼附近海域巡邏。

中國還針對印尼、沙烏地阿拉伯和南非等不結盟國家發起了外交攻勢。而在海上霸權爭奪中具有重大戰略價值的太平洋小島國，也受益於中國的魅力攻勢。

如中國國家主席習近平9日在北京會見密克羅尼西亞總統西米納（Wesley Simina），表示中方願繼續為島國發展提供力所能及的支持。

報導表示，中國經濟受到房地產危機和外國投資銳減的打擊下，影響了抗衡美國的能力。這包括中國一直增加出口來提振經濟，一些國家對大量中國廉價商品湧入感到擔憂。

新加坡國立大學政治學助理教授莊嘉穎表示，中國意識到讓摩擦升級存在實際風險，所以肯定更加謹慎，並表現出溝通的意願，但目前沒有看到任何實質性妥協。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

紐約時報 投資 北韓

上一則

美亞太助卿訪中 談台海重申華府一中政策

延伸閱讀

紐時民調：42%認為川普執政佳 拜登僅有25%

紐時民調：42%認為川普執政佳 拜登僅有25%
中國生技藥明康德與美國製藥界關係盤根錯節超乎預期

中國生技藥明康德與美國製藥界關係盤根錯節超乎預期
國際刑事法院調查掃毒戰 小馬可仕：不會交出杜特蒂

國際刑事法院調查掃毒戰 小馬可仕：不會交出杜特蒂
美政府拍板 將提供三星電子64億美元補貼 擴大晶片產能

美政府拍板 將提供三星電子64億美元補貼 擴大晶片產能

熱門新聞

1990年代遭控殺妻的前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)10日過世，享壽76歲。圖為1995年，他在殺妻案庭審現場被宣判無罪。(路透資料圖片)

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

2024-04-11 11:04
愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

2024-04-12 02:26
美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

2024-04-12 12:07
伊朗朝耶路撒冷發動無人機攻擊。(擷自X平台)

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

2024-04-14 10:51
辛普森10日因攝護腺癌病逝，享壽76歲。（路透）

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

2024-04-12 09:56
亞當斯10日首度表態，支持立法打擊全市「租霸」，呼籲重視房東權益。(市長辦公室提供)

亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案

2024-04-11 07:21

超人氣

更多 >
中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧
餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌
演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持

每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持