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川普要求「封口費」案法官迴避但遭駁回

川普要求「封口費」案法官迴避但遭駁回

記者顏伶如／即時報導
前總統川普「封口費」案刑事起訴開庭。（路透）
前總統川普「封口費」案刑事起訴開庭。（路透）

前總統川普「封口費」案刑事起訴開庭，川普要求紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)迴避，但默欽15日開庭便宣布予以駁回。

川普透過辯護律師向法院指出，默欽女兒蘿倫‧默欽(Loren Merchan)所屬公司曾為拜登總統與其他民主黨候選人工作，蘿倫‧默欽曾在社群媒體發文暗示想看到川普坐牢，因此默欽不應擔任「封口費」案主審法官。

擔任法官已17年的默欽指出，司法倫理委員會已經做出裁決，認定女兒的工作與他的法官職務並不衝突。默欽說：「我們在這裡並沒有任何秘密意圖。我們將遵循法律，依法行事。」

川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象、成人電影女星13萬元「封口費」時偽造商業紀錄，2023年3月被曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)提出34項重罪起訴，每項罪名最高刑責為4年有期徒刑。川普對於指控罪名均辯稱清白，12名陪審團成員將決定川普是否有罪。

陪審團遴選預計將歷時至少兩周，「封口費」案審理則將持續到今年6月，絕大多數開庭期間川普都將出庭。

默欽已對川普下達封口令，禁止川普抨擊「封口費」案證人、檢察官、陪審團成員或法官家人。

「封口費」案並不是默欽與川普第一次交手。川普集團(Trump Organization)遭控高層主管逃漏稅而在2022年12月被定罪之後，默欽2023年1月依法判處最高罰款金額160萬元，

白艾榮2022年出任曼哈頓區域檢察官之後，在接手的多項川普調查案件當中鎖定「封口費」案，如今「封口費」案成了川普4項刑事起訴案當中最早開審的官司，白艾榮則經常被川普點名抨擊。

影片來源：YouTube ABC News

川普 白艾榮 曼哈頓

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