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中國生技藥明康德與美國製藥界關係盤根錯節超乎預期

記者顏伶如／即時報導
中國生技集團藥明康德(WuXi AppTec)。（路透）
中國生技集團藥明康德(WuXi AppTec)。（路透）

中國生技集團藥明康德(WuXi AppTec)遭點名對美國造成國安威脅，現正受到國會加強檢視。紐約時報15日報導，藥明康德與美國製藥界關係盤根錯節超乎預期，深度參與癌症、囊狀纖維化(cystic fibrosis)、愛滋病毒(HIV)等疾病藥品研發與生產，其中不乏多款美國市場熱門藥品。藥明康德產品中影響最重大的可能是囊狀纖維化藥品Trikafta，全美4萬名病患因此得以延長數十年壽命。

紐約時報報導，就在參、眾兩院討論透過立法防止中國主導生物技術產業之際，國會議員卻幾乎沒有提及藥明康德對美國生技、製造產業的參與規模有多龐大；紐約時報分析數百份全球各地文件發現，藥明康德在美國製藥圈占有重要地位，價值數十億藥物的主要成份幾乎都有某些部分，甚至全部是由藥明康德生產，例如治療血癌、淋巴瘤、肥胖症及愛滋病毒等知名藥物。

美國市場缺藥問題已創下20年來最嚴重，國會鎖定藥明康德的消息傳出，製藥界為之震驚。報導指出，某些生技公司高層設法向國會議員說明，驟然與藥明康德切割恐將導致某些藥物被迫停產數年之久。

根據估計，美國使用的所有藥品當中，高達四分之一的成份是由藥明康德研發。藥明康德的美國市場營收大約36億元。

藥明康德與關係企業藥明生物(WuXi Biologics)獲得數百萬元稅務優會，在麻州、德拉瓦州等地興建大規模研究中心與製藥廠，位於費城的藥廠與一家美國生技公司合作，為皮膚癌患者提供最先進的療法，增進自身免疫細胞功能。

紐約時報分析，針對藥明康德而來的提案今年在國會能否有進展仍不明朗，參院版本的提案已經修改條文，以加強對現有藥廠合約的保障，降低供應鏈可能受到衝擊。不過，許多製藥公司與生技公司未雨綢繆，已經動手規畫備案。

英國葛蘭素史克公司(GlaxoSmithKline)去年獲得美國食品及藥物管理局(FDA)批准的子宮內膜癌藥物Jemperli便是由藥明生物製造。婦癌醫學會(Society of Gynecologic Oncology)主席法德爾(Amanda Nickles Fader)說，Jemperli搭配一般療法有助讓癌症已經擴散的患者提高生存率。

紐約時報 癌症 費城

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