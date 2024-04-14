擋下伊朗9成轟炸 以色列非獨自完成 最快看今天如何回應

以色列空軍F-15戰機14日結束攔截任務後返回基地。(路透)

伊朗 伊朗對以色列 發動大規模攻擊，據以色列表示，德黑蘭發射了170架裝有炸藥的無人機，約120枚彈道飛彈和大約30枚巡弋飛彈，原本勢必會對以色列造成災難性傷害。但結果是，幾乎所有飛彈都被攔截了。

道瓊社分析，這驚人成績，是以色列先進的防空系統和美國以及其他西方和阿拉伯國家協助下的合作成果。美國、英國和約旦戰機成功擊落無人機，而大多數伊朗的無人機和飛彈在進入以色列領空之前就被摧毀了。

不過，伊朗這次發動的猛烈攻擊明顯是事前示警的，並非突襲，若沒有境外的幫助，以色列是否有足夠的防禦能力也是個問題。

以色列「鐵穹」防空系統在耶路撒冷周遭嚴陣以待。(歐新社)

這也是以色列和美國該如何回應這個新的戰略現實的一個關鍵考慮因素。以色列的戰時內閣已於於周日在特拉維夫開會，最快可能今天就會看到回應。

道瓊社分析，以色列若對伊朗境內猛烈反擊，可能會招來更為嚴重的報復。但若毫不回應，或者回應太弱，也可能減損嚇阻力道，讓以色列日後更容易遭到伊朗猛烈攻擊。

伊朗以色列直接開戰

以色列國家安全研究所的伊朗專家Raz Zimmt形容這是一伊朗和以色列首度直接對戰，「目前仍然相當局部而有限的。但有可能從現在開始改變以色列和伊朗之間的遊戲規則。」

曾在以色列政府做過分析師、目前任教瑞赫曼大學的Nadav Pollak說：「伊朗已經開啟了新的階段。不再藏匿在代理人背後，且面臨以色列的直接攻擊，」「未來，以色列不會只是以靜制動，攔截攻擊。」

攔截彈道飛彈的「飛箭」(Arrow)和「愛國者」防空系統都造價昂貴且數量有限。美國國會阻擾對以色列、烏克蘭 和台灣的軍事援助計畫，也增添了變數。

以色列北方14日發現飛彈來襲蹤影。(歐新社)

重要的是，伊朗還擁有在黎巴嫩代理武力—真主黨民兵組織。該組織擁有數千枚飛彈和火箭。此外，儘管周六只有少數伊朗飛彈越境，對以色列的Nevatim空軍基地造成了輕微損害，但伊朗軍方可從以色列和美國的防空反應中得到寶貴的情報。

華府民主防衛基金會研究員Jonathan Schaner說：「伊朗正在考驗防空系統、區域內各國的決心以及美國的決心。」「這一切都有巨大風險。當兩強直接敵對時，誰也不知道事情會走向何方。」

戰術上模仿俄羅斯

以色列在考慮如何回應之際，也必須衡量約旦、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的利益。儘管以色列在加薩的軍事行動中殺害數以萬計巴勒斯坦人，引起了阿拉伯世界公憤，約旦在內國家仍協助以色列摧毀伊朗的飛彈和無人機。

伊朗這次攻擊很多地方類似俄羅斯在烏克蘭的轟炸：首先派出一群慢速移動的Shahed無人機，先壓制空防並確定防空砲的位置，然後是巡弋飛彈，接著是一輪更難攔截的更快速的彈道飛彈。

這次攻擊的規模也是現代戰爭中罕見的。俄羅斯在入侵烏克蘭的頭一日2022年2月24日發動「震撼攻勢」，投入大約160至200枚巡弋飛彈和彈道飛彈，但烏克蘭的面積是以色列的20倍以上。