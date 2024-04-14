我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7譴責伊朗、力挺以色列：準備好進一步措施

社論／美日菲峰會 抗中的歷史轉捩點

G7譴責伊朗、力挺以色列：準備好進一步措施

中央社羅馬14日綜合外電報導
七大工業國集團領袖今天表達全力支持以色列，強調準備好「採取進一步措施」。(路透)
七大工業國集團領袖今天表達全力支持以色列，強調準備好「採取進一步措施」。(路透)

伊朗昨天對宿敵以色列發動空前的無人機和飛彈攻擊，七大工業國集團領袖今天表達全力支持以色列，強調準備好「採取進一步措施」，對「破壞穩定的進一步行動」作出回應。

法新社報導，七大工業國集團（G7）領袖召開視訊會議後在聲明中表示，他們「以最強烈措辭，就伊朗對以色列發動空前的直接攻擊，予以明確地譴責」。

G7成員國領導人在輪值主席國義大利發布的聲明中說：「我們表達對以色列及其人民最大的團結與支持，並且重申對其安全所作承諾。」

「伊朗的行動使其進一步走向破壞區域穩定，甘冒引發無法控制的區域情勢升級的風險，這必須予以避免…我們將繼續致力穩定情勢，避免進一步升級。」

聲明提到：「基於這樣的精神，我們要求伊朗及其代理人停止攻擊。我們此刻準備好採取進一步措施，對破壞穩定的進一步行動作出回應。」

以色列本月稍早發動致命空襲，摧毀敘利亞首都大馬士革一棟伊朗領事建築；伊朗展開報復，首次對以色列境內發動攻擊。

這起攻擊發生在以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的戰爭持續之際。

成員國包括美國、英國、德國、法國、日本、義大利及加拿大的G7今天同時表示，將會加大力道終結加薩危機。

聲明指出：「我們將就終結加薩危機加強合作，包括繼續致力朝向立即且持久停火、釋放遭到哈瑪斯挾持的人質，並且對危急的巴勒斯坦人提供更多人道援助。」

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部而開啟這場戰鬥。法新社根據以色列官方統計，那場突襲造成約1170人死亡，主要是平民。

據哈瑪斯治下的加薩衛生部指出，以色列對加薩走廊的報復性攻勢已經造成3萬3729人死亡，大多是婦女和兒童。

以色列 伊朗 加薩

上一則

伊朗以色列衝突是否暫時了結？未來幾天是關鍵

延伸閱讀

伊朗以色列衝突是否暫時了結？未來幾天是關鍵

伊朗以色列衝突是否暫時了結？未來幾天是關鍵
新聞眼／以色列炸死7志工之後…

新聞眼／以色列炸死7志工之後…
3兒4孫遭以軍炸死 哈瑪斯領袖：絕不投降

3兒4孫遭以軍炸死 哈瑪斯領袖：絕不投降
哈瑪斯領袖3兒4孫遭以軍空襲亡 痛批「懦弱的攻擊」：絕不投降

哈瑪斯領袖3兒4孫遭以軍空襲亡 痛批「懦弱的攻擊」：絕不投降

熱門新聞

篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在募款餐會上再度拿移民問題作文章。(路透)

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

2024-04-07 22:48
1990年代遭控殺妻的前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)10日過世，享壽76歲。圖為1995年，他在殺妻案庭審現場被宣判無罪。(路透資料圖片)

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

2024-04-11 11:04
愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

2024-04-12 02:26
美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

2024-04-12 12:07
辛普森10日因攝護腺癌病逝，享壽76歲。（路透）

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

2024-04-12 09:56
亞當斯10日首度表態，支持立法打擊全市「租霸」，呼籲重視房東權益。(市長辦公室提供)

亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案

2024-04-11 07:21

超人氣

更多 >
高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透

高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
智商很高內心卻荒涼 這星座常突然感到抑鬱「不知道未來的路」

智商很高內心卻荒涼 這星座常突然感到抑鬱「不知道未來的路」
為「辣椒油」註冊商標遭反彈 亞裔名廚：不再強制執行專利

為「辣椒油」註冊商標遭反彈 亞裔名廚：不再強制執行專利
過海關不必排隊「全球入境計畫」美國77機場已實施

過海關不必排隊「全球入境計畫」美國77機場已實施