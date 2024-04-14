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伊朗召見英法德大使 德總理警告勿進一步攻擊以色列

中央社杜拜/柏林14日綜合外電報導
德國總理蕭茲。(歐新社)
德國總理蕭茲。(歐新社)

半官方媒體伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）報導，伊朗外交部召見英國、法國及德國駐德黑蘭大使，譴責這3國對伊朗昨夜空襲以色列一事採取「不負責任的立場」 。

路透報導，英國、法國及德國同聲譴責伊朗以無人機和飛彈空襲以色列一事。伊朗的攻擊行動從昨晚持續到今天凌晨，主要對以色列本月1日轟炸伊朗駐敘利亞使館區展開報復。

伊朗外交部西歐事務負責人譴責這3國採取「雙重標準」，因為他們在月初反對俄羅斯草擬的一項聯合國安全理事會（UNSC）聲明，該聲明譴責以色列攻擊伊朗駐敘利亞使館區。

這名官員表示：「伊朗對猶太復國主義政權（以色列）採取的軍事行動，完全在『聯合國憲章』（United Nations Charter）第51條載明的合法自衛權利之框架內，這是對一連串犯罪行動的回應，包括日前伊朗駐敘利亞使館區遇襲一事。」

此外，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天說，以色列已證明自身的強大，能與強有力的盟友共同在一夜之間擊退伊朗攻勢，藉此自我防衛。

她表示：「伊朗因企圖破壞整個區域穩定而遭到孤立。以色列的能力已證明該國的強大，足以自我防衛。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天警告伊朗切勿進一步攻擊以色列。此時中東衝突持續升高，使蕭茲為期3天的中國之行蒙上陰影。他今天清晨飛抵重慶展開3天訪問。

蕭茲發言人說，總理一抵達中國後便「以最強烈措辭」譴責伊朗空襲以色列一事。德國政府消息人士透露，蕭茲已在飛機上持續掌握中東的事態發展。

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