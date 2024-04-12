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美國會演說 岸田聘雷根講稿寫手代筆、反覆聽錄音練習

編譯茅毅／即時報導
日本首相岸田文雄（左）11日在美國國會兩院聯席會發表演說，背後坐著美國副總統賀錦麗（中）及聯邦眾議院議長強生（右）。歐新社
日本首相岸田文雄（左）11日在美國國會兩院聯席會發表演說，背後坐著美國副總統賀錦麗（中）及聯邦眾議院議長強生（右）。歐新社

日本首相岸田文雄11日在美國國會全程以英語發表演說，共約35分鐘，產經新聞等日媒均大篇幅報導。他演說時，獲美國兩大黨國會議員熱烈鼓掌，其中起立鼓掌約達16次。

共和黨籍聯邦眾議員拜斯（Stephanie Bice）說，美國民眾有必要聆聽岸田傳達的訊息。尤其在援烏抗俄上，共和黨強硬保守派反對通過對烏軍援追加預算案。民主黨籍聯邦參議員昆斯（Christopher Coons）也說，美國國會正陷入分裂，這場演說來得正是時候又鏗鏘有力。

在美日安保上，岸田提到，美國領導地位雖不可或缺，但沒必要1肩扛。共和黨籍聯邦眾議員希爾（French Hill）說，這是美國外交自二戰結束以來，長達80年的希望。 民主黨籍聯邦眾議員傑克森李（Sheila Jackson-Lee）更稱讚，這是她聽過的日本領袖演說中，最令人印象深刻的。

不過，岸田講到援烏時，有些共和黨籍議員並未拍手、也沒起立，像他身後的共和黨籍眾院議長強生，反觀強生身邊、兼任參院議長的民主黨籍副總統賀錦麗及多數黨籍議員，皆予以起立鼓掌。

岸田演講稿特地請來1980年代曾替已故共和黨籍美國總統雷根寫講稿的資深寫手，岸田並再三聽寫手的講稿錄音練習。由於他小學時曾旅居紐約，因此英語並不會難倒他，只是需要時間準備。他去年11月在菲律賓國會是用日語演說，而已故日相安倍晉三2015年也以英語在美國國會演說。

日本上智大學教授植木安弘表示，岸田這次用英語演說，帶來的效果很大，而且內容充實又幽默，有助提升日本形象。

惟岸田演說時一度將「盟邦美國」口誤說成「盟邦中國」，也遭日本網友在社群媒體X批評，甚至揶揄說這不是口誤、而是真心話。還有網友對他演說時稱自己從未在日本國會獲如此熱烈的掌聲罵道，這是因為他做了令日本民眾不想拍手的事，例如他領導的自民黨國會議員政治獻金募款餐券中飽私囊醜聞。

日本 共和黨 眾議員

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