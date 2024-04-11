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辛普森殺妻案獲判無罪卻輸民事訴訟 後因綁架案坐牢9年

中央社華盛頓11日綜合外電報導
辛普森在被稱為世紀審判的殺妻案中獲判無罪，後來卻因為搶劫、綁架案定罪入獄。圖為2013年，當時辛普森已在服刑。(路透)
辛普森在被稱為世紀審判的殺妻案中獲判無罪，後來卻因為搶劫、綁架案定罪入獄。圖為2013年，當時辛普森已在服刑。(路透)

前職業美式足球聯盟NFL球星、曾任演員的辛普森昨天辭世，享壽76歲。他一生最轟動的事件要屬被控謀殺前妻，刑事審判獲判無罪，卻輸掉民事訴訟，之後又因搶劫和綁架案入獄。

路透社報導，辛普森（O.J. Simpson）的家人今天在社群媒體貼文表示，辛普森在抗癌後於昨天過世。

辛普森被暱稱為「果汁先生」，是1960年代末與1970年代最出色又受歡迎的運動員之一。

辛普森克服童年疾病，成為南加州大學（University of Southern California）傑出跑衛，並贏得象徵年度最佳大學球員的海斯曼獎（Heisman Trophy）。後來他效力於NFL水牛城比爾隊（Buffalo Bills）和舊金山49人隊（San Francisco 49ers），締造輝煌生涯紀錄，還入列職業美式足球名人堂（Pro Football Hall of Fame）。

辛普森充分運用球星光環，退役後擔任體育節目解說員、從事廣告代言活動，甚至進軍好萊塢（Hollywood），出演「笑彈龍虎榜」（Naked Gun）系列等電影。

然而1994年6月12日這天一切都變了。辛普森的前妻妮可（Nicole Brown Simpson）及她的男性友人高曼（Ron Goldman）被發現死在她的洛杉磯（Los Angeles）住家外。

辛普森很快被認為涉有重嫌，被要求向警方自首。但案發5天後，他乘坐自己的白色福特Bronco，和一名昔日隊友一起逃亡，與警方在洛杉磯公路上演一場「慢車追逐」後被捕，辛普森被依謀殺罪起訴。

緊接而來的是美國20世紀最惡名昭彰的審判之一，受到媒體大篇幅關注。辛普森擁有一支昂貴且富有個人魅力的夢幻律師團隊為他辯護。1995年，辛普森在美媒形容的「世紀審判」中獲判無罪，躲過牢獄之災。

但妮可與高曼的家人隨即在民事法院對辛普森提起不當致死訴訟，這時辛普森並無夢幻律師團隊相助。1997年，加州聖塔蒙尼加（Santa Monica）一個陪審團判決辛普森對兩人之死負有法律責任，下令支付3350萬美元的損害賠償。

這起民事訴訟後，辛普森部分財產被拿走或拍賣，包括在他美式足球職涯中的紀念品，藉此幫忙支付他積欠的損害賠償金。

2007年，辛普森夥同5人前往拉斯維加斯（Las Vegas）一家賭場飯店，其中至少兩人攜帶槍枝，他們從兩名商人手中，搶走價值數以千計美元的運動紀念品。

為此，辛普森被控武裝搶劫、持槍綁架等12項罪名，隔年10月3日遭到定罪，當天恰逢辛普森被控殺害前妻獲判無罪13周年。辛普森聲稱只是試圖拿回屬於自己的財產，被判處33年徒刑。

辛普森在內華達州監獄度過9年光陰後，2017年假釋出獄，搬進拉斯維加斯一處社區。

足球 加州大學 洛杉磯

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