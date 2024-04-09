五角大廈示警美太空競賽恐輸中國：須減少官僚僵局

美國防長奧斯丁(Lloyd Austin)。(路透)

五角大廈 國防創新部門(Defense Innovation Unit，DIU)撰寫的報告「2023年太空 工業基地狀況」(State of the Space Industrial Base 2023)8日公開，警告美國與盟國需加強太空產業、減少官僚僵局，否則將輸掉與中國的太空競賽。

華盛頓時報報導，這份145頁的報告指出當前的「決定性十年」，中國正迅速發展太空探索和作戰能力，除非立即採取積極措施來維持美國領導地位，否則中國有望在2045年或更早超越美國，成為主導太空的強國。

防長奧斯丁(Lloyd Austin)一年前便表示關鍵是加快軍隊採用商業科技。報告也重點介紹當前的太空工業透過技術投資和實驗，幫助美國軍隊轉型、強化「國防生態系」並增強抵禦能力，並呼籲設立內閣級航太 部或國家航太局，以加速戰略計畫。

報告稱，過去是美國政府引領太空研究支出及技術創新，如今卻逐漸由民間公司主導國家的太空系統和計畫。而美國面臨的一個主要問題是官僚效率低落，這正在扼殺太空創新和競爭力，如許多航太公司都曾通知國會，他們開發新技術的速度遠快於聯邦機構許可的速度。

報告中說，「太空商業監管和許可流程仍然零散、過於官僚且設計緩慢…除非簡化法規並改善流程，否則商業航太公司將面臨崩潰風險。」

相較之下中國沒有這些缺點，如其太空核能計畫正迅速推進，最近「兆瓦級超小型液態金屬冷卻太空核反應爐」便通過科技部綜合性能評估。報告敦促目前民間公司與美國政府合作開發的核熱推進系統應簡化該領域的法規，以求加快通關。

為了競爭領導地位，報告指出美國需要加快這類先進動力和推進系統開發，因未來在軌道衛星服務和製造、動態太空任務、太空物流、深空載人探索都需要這些先進系統。

中國最近還展現接近美國衛星的機動能力，中國軍方可以以此捕獲或擊碎軌道衛星。報告便稱一些公司今年觀察到敵對衛星(即中國的實踐二十三號)的活動和明顯的戰略移動。

此外美國也需與盟國合作，因中國和俄羅斯之間的太空合作漸強。目前約有14個盟國致力於太空軍事能力，許多都擔憂中國的太空力量發展。