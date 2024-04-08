台海軍司令赴美海空年會：雙邊協同作戰能力與時俱進

台灣海軍司令唐華（中）8日出席在華府附近舉行的「海、空暨太空研討會」。 （中央社）

海軍司令唐華今天出席在華府附近舉行的「海、空暨太空 研討會」提到，台美軍事訓練交流「我們永遠不會說夠」；台美協同作戰能力會隨著時間、裝備及人員等改變。

唐華與駐美軍事代表團團長魏中興等人今天穿著西裝參加「海、空暨太空研討會」（Sea-Air-Space conference），除了出席開幕論壇，也馬不停蹄到多個展場參觀，與廠商互動。受訪時主軸多離不開合作，不願多談此行是否與美國軍方高層互動。

他回應有無與美方討論因應中國人民解放軍 對台施壓時，表示解放軍並非只針對台灣而來，行動範圍可能還包括東海及南海，「這是一個全球性的問題」。與會美國軍方高層強調以規則為基礎的國際秩序，這也是全球共識。

唐華說，解放軍有更大的格局，而這當然涉及台灣，應思考如何因應。

台美軍事訓練交流方面，唐華指出，「這種交流我們永遠不會說夠」，永遠需要繼續，因為時代在變，情勢不斷變化，台美「協同作戰能力」（interoperability）會隨著時間、裝備及人員等改變，「這樣的能力也將繼續」。

談到此次與會，唐華表示，台灣當前有許多造艦計畫，正好各國海軍於「海、空暨太空研討會」上齊聚一堂，他此行重點將是尋找合作的機會，並與國際接軌，「特別在台灣當前面對的狀況，我們可以實際在這裡找到合作的夥伴」。

唐華也說，這場年度研討會上觸及多項議題，包括人力、造艦、需求及合作，在這些場合上面，大家都在尋求合作的機會。他以美國海軍作戰部部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）於開場時提到的紅海情勢為例，指出重要民生物資運輸遭遇意外時，國際應思考如何尋求合作的空間。

他再次強調，身為一名海軍，在如何維持海上交通線方面，這場研討會將是交換相關意見、不同想法及尋求合作的極佳場合。

他也引述與會美軍高階官員，包括美國陸戰隊（USMC）助理指揮官馬洪尼（Christopher Mahoney）於開場所說，從紅海情勢到烏克蘭戰局，與會者都有很多寶貴經驗可學習，唐華提到，「不只我個人，包含我們所有團員，及包含讓整個海軍都可以學習到很多事情」。

至於此行有無跟弗蘭切蒂會面或進入五角大廈 交流，唐華僅說台美在互動方面應該有一些默契，因此他不願對外多做宣傳。

「海、空暨太空研討會」是由美國民間組織「美國海軍協會」（Navy League of the United States）主辦，是美國年度盛大的海事博覽會，吸引全球國防產業領袖和主要軍事決策者參與，分享海事領域的動態。

今年的年會為期3天，參與今天開幕論壇的美方官員包括弗蘭切蒂、海軍部副部長瑞文（Erik Raven）、美國海岸防衛隊（USCG）指揮官費根（Linda Fagan）及馬洪尼等人，唐華與台灣駐美軍團成員坐在台下全程旁聽。